Uykusuzluğun izi 5 dakikada siliniyor: Göz altı torbalarını ve morlukları yok eden 'soğuk yeşil çay' terapisi!

Göz altı derisi, yüzümüzün en ince ve en hassas bölgesidir. Yoğun odaklanma gerektiren çalışmalar veya uykusuz geçirilen bir gecenin ardından, bu bölgedeki kılcal damarlar genişler ve kan dolaşımı yavaşlar.

Bu da sabahları mor, çökmüş veya torbalanmış bir göz çevresi yaratır. Pahalı göz kremlerinin birçoğu bu sorunu çözmek için kafein kullanır, ancak bu etkiyi evdeki en doğal yöntemle ve tamamen ücretsiz bir şekilde, üstelik çok daha hızlı elde edebilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

İhtiyacınız olan tek şey kullanılmış iki adet sallama yeşil çay poşeti ve biraz buz! Yeşil çay, doğadaki en yüksek kafein ve antioksidan oranına sahip bitkilerden biridir. Akşamdan kullandığınız yeşil çay poşetlerini suyunu hafifçe sıktıktan sonra küçük bir tabağa koyup buzdolabına kaldırın.

Sabah uyandığınızda o yorgun ifadeyi silmek için, buz gibi soğumuş bu poşetleri göz altlarınıza yerleştirin ve sadece 5 dakika bekleyin. Soğuk kompres anında damarları daraltarak şişkinliği indirirken, yeşil çayın içindeki saf kafein morlukları hızla dağıtarak bölgeye canlılık pompalar.