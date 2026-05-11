Uykusuzluğun izi 5 dakikada siliniyor: Göz altı torbalarını ve morlukları yok eden 'soğuk yeşil çay' terapisi!

11.05.2026 17:02:00
Haber Merkezi
Bitmeyen çalışma saatleri ve stres sabahları aynada şişmiş ve morarmış göz altlarıyla karşılaşmanızın en büyük nedenidir. Dermatologlara göre, uykusuzluğun yüzünüzdeki o yorgun izini anında silen ve bakışları yukarı kaldıran en pratik sabah bakımı...

Göz altı derisi, yüzümüzün en ince ve en hassas bölgesidir. Yoğun odaklanma gerektiren çalışmalar veya uykusuz geçirilen bir gecenin ardından, bu bölgedeki kılcal damarlar genişler ve kan dolaşımı yavaşlar.

Bu da sabahları mor, çökmüş veya torbalanmış bir göz çevresi yaratır. Pahalı göz kremlerinin birçoğu bu sorunu çözmek için kafein kullanır, ancak bu etkiyi evdeki en doğal yöntemle ve tamamen ücretsiz bir şekilde, üstelik çok daha hızlı elde edebilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

İhtiyacınız olan tek şey kullanılmış iki adet sallama yeşil çay poşeti ve biraz buz! Yeşil çay, doğadaki en yüksek kafein ve antioksidan oranına sahip bitkilerden biridir. Akşamdan kullandığınız yeşil çay poşetlerini suyunu hafifçe sıktıktan sonra küçük bir tabağa koyup buzdolabına kaldırın.

Sabah uyandığınızda o yorgun ifadeyi silmek için, buz gibi soğumuş bu poşetleri göz altlarınıza yerleştirin ve sadece 5 dakika bekleyin. Soğuk kompres anında damarları daraltarak şişkinliği indirirken, yeşil çayın içindeki saf kafein morlukları hızla dağıtarak bölgeye canlılık pompalar. 

Bilim insanı 'kronik uykusuzluk' riskine karşı iki nedeni açıkladı: Gece uykusu neden 03.00’te bölünüyor? Milyonlarca kişinin ortak sorunu olan gece yarısı uyanmalarının ardındaki biyolojik sırlar gün yüzüne çıktı. Warwick Tıp Fakültesi’nden uzmanlar, özellikle saat 03.00 sularında uykudan sıçrayarak uyanmanın iki temel alışkanlıktan kaynaklandığını saptadı.
Gündüz uykusuna dikkat! Bilim dünyasından korkutan araştırma: Erken ölüm riskiyle bağlantılı çıktı Bilim insanları, özellikle yaşlı yetişkinler arasında alışkanlık haline gelen gündüz uykularına karşı kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan son araştırmalar, sık ve uzun süreli şekerlemelerin sadece bir yorgunluk belirtisi olmadığını, aksine kronik hastalıkların ve erken ölüm riskinin habercisi olabileceğini ortaya koydu.
Uyku kalitesini düşüren gizli neden: Yanlış yastık omurgayı bozuyor Boyun sağlığı açısından en önemli noktanın, uyku sırasında omurganın doğal yapısının korunması olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Haydar Gök, “Yanlış yastık kullanımı boynun doğal eğrisini bozarak hem ağrıya hem de uyku kalitesinde düşüşe neden olabilir. En doğru yastık seçimi; kişinin uyku pozisyonuna, vücut yapısına ve boynun doğal eğrisine göre belirlenmelidir” dedi.