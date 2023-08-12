Uzmanı aşırı sıcakların bilinmeyen riskini açıkladı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 07:00

Psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, sıcak havaların yurttaşları hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını söyledi.

Yurdakul, "Araştırmalara göre, yüksek sıcaklık, duygusal dengeyi bozar ve huzursuzluk, sinirlilik ve irritasyon gibi tepkilere neden olabilir. Yale Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada ABD’de ortalama sıcaklıklardaki artışın intihar oranlarında yüzde 1’lik artışa karşılık geldiği görülmüş. Dünyada küresel ısınma ile birlikte ısınan havalar sonucu gelecek bir ruh sağlığı krizinden endişe edilmekte. Sıcak hava dönemleri, bazı bireylerde depresyon ve kaygı düzeylerini artırabilir. ABD’de yapılan bir araştırmada yılın en sıcak günlerinde ve en soğuk günlerine kıyasla acil servise başvuran psikiyatri ilişkili vakalarda anlamlı oranda artış olduğu tespit edilmiş" dedi.

"AŞIRI YÜKSELEN SICAKLIKLA İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Yurdakul, sözlerine şöyle devam etti:

"Sıcak hava suç oranlarında artışla ilişkilendirilmiştir. 2019 yılında yapılan bir çalışma, Los Angeles’ta sıcaklık ve şiddet suçları arasındaki ilişkiyi incelemiş. Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olduğu günlerde şiddet suçu oranlarının ortalama yüzde 5,7 arttığı tespit edilmiş. Kendinizde ya da çevrenizde son zamanlarda gözlemlediğiniz tahammülsüzlük ve öfke patlamalarının bir sebebi de son günlerde aşırı yükselen sıcaklıkla ilişkili olabilir. Sıcak havanın kendisi, bireylerde saldırgan güdüleri ve davranışları artırabilir. ’Sıcak hipotezi’, insanların sıcak havalarda daha kolay sinirlenebileceğini ve düşmanca davranabileceğini ileri sürer. Sıcak hava, dikkat ve konsantrasyon seviyelerini, zihinsel berraklığı azaltır ve bellek performansını etkiler.

"ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Yüksek sıcaklıklarda kan-beyin bariyeri bozulmaya başlar ve böylece istenmeyen proteinler ve iyonlar beyinde birikerek inflamasyona ve normal fonksiyonların bozulmasına neden olur. Nöronlar ısındıkça aktive olması zorlaşır sessizleşir. Özellikle Alzheimer, parkinson ve multiple skleroz gibi nörolojik hastalıkları olan kişilerin sıcaklardan korunması hastalık seyrini olumsuz etkilememesi açısından önemlidir. Sadece beyin değil, kalp akciğer ve böbreklerde sıcaklardan olumsuz etkilenen organlardandır. Sıcak havalar ve vücudun susuz kalması bu organlara binen yükü arttır. Kronik kalp akciğer ve böbrek hastalıkları olan kişilerin sıcak havalarda özellikle kendini korumak için daha çok dikkat etmesi gerekir"

'BOL SU İÇİN' UYARISI

Yüksek sıcaklıkların vücutta su kaybına yol açtığını ve bunun da enerji seviyelerini düşürerek yorgunluk hissine sebep olduğunu hatırlatan Yurdakul, "Ayrıca beynimizin sağlıklı işlev görebilmesi açısından yeterli hidrasyon önemlidir. Sıcağın etkilerini azaltmak için yapacağımız en önemli şeylerden biri bol su içmektir. Beynimizi sıcaktan korumak için bir diğer yöntem ise güneşin tepede olduğu günün en sıcak vakitlerinde dışarı çıkmamak ve mümkünse iç ortamları klima ile soğutmaktır. Klima yoksa soğuk suyla duş almak vücut ısısını düşürmek için güzel bir alternatiftir" diye konuştu.