Uzmanı uyardı: Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat edilmeli

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

Dr. Burçin Bulur, bahar aylarında en sık karşılaşılan göz rahatsızlıklarının göz alerjileri olduğunu söyledi.

Dr. Bulur, “Gözlerde kızarıklık, sulanma ve en önemlisi de kaşıntı görülür. Hastalar bu şikayetleri genellikle nisan ve temmuz ayları arasında havada uçuşan polenler ve güneşin yoğun olduğu günlerde yaşadıklarını ifade ederler. Göz hassasiyeti olanların bahar aylarından itibaren ekstra dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Havaların ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının daha etkin rol oynaması ile gözlerde kuruluğun artacağını söyleyen Bulur, "Sıcak ve güneşli havalarda gözlerde kuruluk görülebileceği için bu durum da alerjiye bağlı semptomların şiddetlenmesine yol açabilir. Kuru göze giren alerjenler, göz yüzeyine daha uzun süre kalabiliyor. Bu da kızarıklık ve batma gibi şikayetlerde artışlara neden oluyor” diye konuştu.

‘GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI’

Güneşe çıplak gözle bakılmaması noktasında da uyarılarda bulunan Dr. Bulur, şunları söyledi: