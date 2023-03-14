Uzmanı uyardı: Çocuklara kural koyarken olumlu dil kullanılmalı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:00

Anaokulunda görevli Rehberlik Öğretmeni Zeynep Sungur, çocuklarda olumlu davranış geliştirme yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sungur, “Olumlu davranış, çocuğun gelişim dönemine uygun, toplum ve aile içinde isteklerini veya fikirlerini kırıcı olmadan ve inatlaşmadan sergilemesidir. Bir ailedeki tüm yetişkinlerin çocuklarda hangi davranışları geliştirmek/desteklemek istediklerine ve hangi davranışları kabul etmeyeceklerine dair ortak bir anlayışa sahip olmaları önemlidir. Her konulan kuralın bir mantığı olmalı sadece ‘bu hep böyle’ deyip kural konulmamalıdır. Aksi takdirde çocuğun davranışı benimsemesini beklemek haksızlık olur” dedi.

"DAVRANIŞI DEĞİŞTİRMESİ İÇİN FIRSAT VERİN"

Rehberlik öğretmeni Sungur, anne ve babalara tavsiyede bulunarak, “Az sayıda kural ile başlayın. Örneğin, en fazla 5 kural. Fazla sayıda kural koyarsanız çocukların bunları hatırlaması zorlaşır ve hatırlayamadığı için kuralları uygulayamayabilir. Kuralları koyarken gerçekten bu kuralların gerekli olup olmadığını kendinize sorun. Özellikle ilk günlerde her gün kuralların üzerinden geçin. Kuralları görseller kullanarak görünür bir yere asın. Örneğin her kural için bu kuralın uygulanırken çekilmiş bir fotoğrafı kartona yapıştırılarak odasına asılabilir. Kurala uymayan çocuğa kuralı sakin ama net bir şekilde hatırlatın. Davranışı değiştirmesi için fırsat verin. Çocuklar zaman zaman kuralları bozabilirler bu konuda sabırlı olun ve mükemmeli beklemeyin” ifadelerini kullandı.

“ASLA ŞİDDETE BAŞVURMAMALISINIZ!”

Sungur, çocukların yaptıkları hatalı davranışlarda kendisinin değil yaptığının kötü bir şey olduğu söylenmeli diyerek, “Olumsuz bir davranışta çocuğun kişiliği ile ilgili değil davranışıyla ilgili yorum yapılmalıdır. Çocuğunuza kötü bir çocuk olduğu için değil, bardağı yere fırlattığı için üzgün olduğunuzu açıkça belirtin. Ona 'sen kötü bir çocuksun' yerine, 'bardağını yere atma' deyin. Çocuğunuza kendisinin değil, yaptığının kötü bir şey olduğunu söyleyin. Çocuk kendi değerini büyük ölçüde anne babasının düşüncelerine göre oluşturur. Eğer annem babam benim kötü olduğumu düşünüyorsa, o zaman ben kötüyüm diye düşünecektir. Asla şiddete başvurmamalısınız! Çocuğa olumsuz davranışından ötürü şiddet uyguladığınızda ona, vurmanın doğal olduğunu ve birinin istemediğimiz bir şey yapmasını engellemede etkili olduğunu öğretmiş olursunuz. Aynı zamanda çocuğunuzun sığınacağı bir liman olmaktan çıkar aranıza duvar örmüş olursunuz” şeklinde konuştu.