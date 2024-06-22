Uzmanı yanıtladı... Vantilatör karşısında uyumalı mıyız?

Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:26

Güncelleme: 22.06.2024 - 12:26

Yaz, sıcak yüzünü gösterdi... Birçoğumuz soğuk ve karamsar kıştan kurtulduğumuz için sevinçli olsak da sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geliyor. Ülkemizde de özellikle güney kesimlerinde 40 santigrat dereceye yaklaşan, hatta bazı illerde geçen, sıcaklıklar görülüyor.

Bunaltan sıcaklara karşı, eğer ki bir klima sahibi değilseniz, tek teselli, geçen yazdan beri kullanmadığınız eski, güzel, elektrikli vantilatörler ve onların üfürdüğü serin hava oluyor.

Peki, geceleri uyurken vantilatörleri açık bırakmalı mısınız?

VANTİLATÖR KARŞISINDA UYUMAK

Zwarensteyn'in yazısına göre, vantilatörlerin gün boyunca açık olması, sağlık açısından bir sorun oluşturmasa da da, geceleri uyurken açık bırakılması sorun yaratabilir.

Jill Zwarensteyn, tehlikeyi şu sözlerle anlatıyor:

"Özellikle hava aşırı kuruysa, bu durum vücudunuzun bunu telafi etmek için aşırı mukoza üretmesine neden olabilir. O zaman da tıkanıklık ve baş ağrılarına daha açık hale gelirsiniz."

BAŞ AĞRISI, CİLT TAHRİŞİ, KRAMPLAR, TUTULMALAR…

Vantilatör kullanımı, baş ağrısının yanı sıra, kuru cildi tahriş edebilir. Bir başka yan etkisi ise vücudunuza çarpan soğuk hava, vücudunuzun gerilmesine ve kramplara neden olabileceğinden, ağrılar ve kas tutulmasıyla uyanmanıza neden olabilir.

İYİ YANLARI DA VAR

Bu kadar, kötü yan etkinin yanı sıra vantilatörle uyumanın, temiz hava sirkülasyonu sağlaması sebebiyle vücut ısınızı düşürmeye olumlu etkileri olacağını söylenebilir. En azından vücudunuza doğrultmadığınız sürece.

Vantilatörler, yaşadığınız yerdeki hava kirliliğini azaltmanın yanı sıra, dışarıdaki gürültüyü bastırmak için arka plan sesi sağlamanın da ucuz ve etkili bir yoludur.

SİZİ ÖLDÜRMEZ ANCAK…

Sonuç olarak, Sleep Advisor’dan Zwarensteyn herhangi bir alerji ve astım semptomunu tetikliyorsa veya cilt, göz, ağız veya sinüs kuruluğu yaşıyorsanız geceyi vantilatörle geçirmekten kaçınmanızı öneriyor.

Kısacası, gece boyunca vantilatörünüzü açık tutmak sizi öldürmez. Ancak sizin için eksileri artılarından fazlaysa, belki yeni bir soğutma sistemi edinebilir veya geceleri serinlemenin başka bir yolunu bulabilirsiniz.