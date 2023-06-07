Yeni bakanların sınavı

07 Haziran 2023 Çarşamba

Seçimlerin ikinci turuna giderken...

24 Mayıs’ta bir ihbar geldi. Konu, gümrük kaçakçılığıydı.

Nusaybin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri yabancı plakalı bir aracı incelemek istedi. Şoför kimliğini uzattı. Kimliğin sahibinin T.D. adlı bir ağır ceza hâkimi olduğunu gören polisler, hemen savcıyı aradı. İşte o anda işin seyri değişti.

Savcının talimatlarını içeren tutanağı okuyorum:

1- Suç unsurlarına ve araçta bulunan Baretta marka 2 adet tabancaya, 2 adet şarjöre ve 8 adet 7.65 mm çapında olan fişeğe el konulsun.

2- Arama yapılacak araca ait anahtar T.D. isimli şahıstan alınmasın. Şahsın olay yerinden ayrılmak istemesi halinde engel olunmasın.

3- Araçta yolcu konumunda bulunan ve aracın beklediği yerden ayrılan A.T. isimli şahıs hakkında bu aşamada herhangi bir işlem yapılmasın.

4- Yapılan arama işlemi sonucunda T.D. isimli şahıs işlemsiz olarak gönderilsin.

Siz de doğru okudunuz...

Bir ağır ceza hâkimi ve yanındaki kişi, gümrük kaçakçılığı yapmakla suçlanan araçta yakalanıyor ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılıyordu. Hem de o araçta yaklaşık 400 bin lira değerinde yüzlerce kaçak elektronik sigara bulunmasına rağmen...

Hem de o araçta ruhsatsız silahlar bulunmasına rağmen...

Hatta ve hatta şüpheli hâkimin çantasında arama dahi yapılmıyor.

Polislerin savcının talimatlarını dinlemekten başka çaresi yok, ancak tutanakla bu adaletsizliği belgeliyorlar.

Bu olayı şunun için yazdım. Adalet ve içişleri bakanı değişti. İki yeni isim de görevi devraldıklarında “tüm suçlarla mücadele” ve “hukuka bağlılık” vurgusu yaptılar.

Sözlerini tutmak için maalesef verecekleri çok sınav var. Okuduğunuz, bunlardan sadece biri.



Fahrettin Altun’u istemeyen Saray ekibi



Yandaş yazar Esra Elönü Twitter’dan şöyle yazmış:

“Sosyal Mera olarak kullanılan yalanın ve iftiranın bataklığı haline gelen şu mecralara ‘sosyal medya’ kimliği kazandıran Fahrettin Altun... Hakikati hedef alan kim varsa hepsinin karşısında oluşu, bu seçimin zaferine sayısız katkısı, bir vefaya bin duaya değer. Allah razı olsun.”

Elönü, Fahrettin Altun’un bir fotoğrafını da eklemiş mesajına.

İlk bakışta “Ne var bunda” diyebilirsiniz. Oysa, mesele bir yandaş tarafından Altun’un övülmesi değil. Zira, asıl haber o mesajın altına gelen bir yorumda.

Elönü’nün Twitter’daki Fahrettin Altun övgüsünün hemen altında şöyle bir yanıt göze çarpıyor:

“Abartılı. Millet böyle düşünmüyor.”

Kim bunu yazan? Ömer Faruk Karagüzel. Peki, özelliği ne?

Yazayım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı!

Sahi, Erdoğan’ın avukatı neden Fahrettin Altun’a karşı böylesi bir mesaj attı?

Sorunun yanıtı için biraz Ankara kulislerini eşelediğimde ilginç iddialar duydum.

Meğer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış. Altun’un çok öne çıkmasından rahatsızlarmış.

Bir başka AKP’li kaynağım da rahatsız olanları doğruladı ama ekledi: “Erdoğan Altun’dan memnun!”

Hatta, aynı kaynak Fahrettin Altun’un MİT başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini dahi üstlenebileceğini iddia etti.

Görünen o ki AKP seçimi yine kazansa da içerideki kavgalar bitmiş değil.

