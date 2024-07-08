Uzmanlar açıkladı: Adet döngünüz davranışlarınızı nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:08

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:08

Bazı günler coşkulu bir mutlulukla ışıldarsınız, her şey istediğiniz gibi gider ve en zor engelleri aşmaya hazır hissedersiniz. Yumurtalıkları olmayan kişiler için bu biraz abartılı gelebilir, ancak geri kalanımız için bu sadece bir ay daha demek.

Bu dramanın bir kısmından hormonlarınızın sorumlu olduğu ortaya çıktı . New Jersey'deki Saint Peter's Healthcare System'da jinekolojik cerrah olan Dr. Maureen Cernadas , "[Adet] döngüsü sırasında birçok hormonun seviyesi değişir" diyor.

Dr. Cernadas, “Östrojen, progesteron, kortizol ve serotonin seviyeleri ayın zamanına bağlı olarak dalgalanır” diyor ve bu dalgalanmalar, bir orkestra şefinin hormon orkestrasını yönetmesi gibi duygularınızı ve fiziksel sağlığınızı yönlendiriyor.

Adet döngüsünün belki de en kötü evresi olan PMS, Kadın Sağlığı Ofisi'ne (OWH) göre kadınların yüzde 90'ından fazlasında görülüyor ve uzun bir rahatsız edici semptomlar listesine neden oluyor. Ancak PMS belirtileri ve bunun sonucunda ortaya çıkan davranışlar sayısız şakaya konu olsa da, Cleveland Clinic'in bildirdiğine göre hormonlarınız aslında ay boyunca duygularınızı ve davranışlarınızı birkaç aşamada (foliküler, yumurtlama ve luteal) etkiliyor.

İyi Hissetmek: Foliküler Faz

Yumurtlama sırasında östrojen seviyeleri zirveye ulaşır. Östrojen seviyeleri yeterince yükseldiğinde, vücudunuz genellikle döngünüzün 13. günü civarında luteinize edici hormon (LH) salgılar. LH, yumurtalıklarınıza yakındaki fallop tüpüne bir yumurta bırakmasını ve yumurtanın rahime gidip döllenmesini söyler. Araştırmalar, yüksek östrojen seviyeleri nedeniyle birçok kadının bu aşamada mutluluk, çekicilik ve cinsel arzu hissettiğini gösteriyor. Testosteron yumurtlama döneminde yükselir. Bu durum ruh hali ve enerjinin iyileşmesiyle yakından ilgilidir. Bunun sonucunda cinsel istek ve arzu artabilir.

Luteal fazda kendinizi kötü hissedebilirsiniz

Adet döngüsü davranışları nasıl etkiler

Yumurtlama döneminden sonra, vücut progesteron hormonu salgılar. Progesteron başlangıçta uykuyu iyileştirir ve kaygıyı azaltabilir, ancak bazı kadınlarda şişkinlik, kabızlık, yorgunluk ve ödeme neden olabilir. Ayrıca abur cubur isteklerini ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da artırabilir.

Yumurtanız döllenmemişse progesteron seviyeleriniz düşer. Bu noktada estradiol, progesteron ve testosteronun en düşük seviyeleri görür. Bu da kramp, akne, göğüslerde hassasiyet ve baş ağrısı gibi PMS semptomlarına zemin hazırlar.

Adet Öncesi Sendromu (PMS) ve ruh hali değişimleri

Fiziksel belirtilerin ötesinde, luteal fazdaki bu hormon düşüşü, aşağıdaki gibi belirtilere neden olabilir:

Libido değişiklikleri

Kaygı, üzüntü veya depresyon

Konsantrasyon zorluğu

İştahta değişiklik

Uykusuzluk

Bazıları için bu semptomlar hafif olabilir ya da neredeyse hiç olmayabilir veya genellikle fark edilmeyebilir.