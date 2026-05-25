Uzmanlar açıkladı: Cinsel ilişki sonrası neden bir anda uyku bastırıyor?

Cinsellik yalnızca duygusal değil, aynı zamanda yoğun fizyolojik süreçleri de içeren bir deneyimdir. Kalp atış hızının artması, hormon seviyelerindeki değişim ve kasların aktif şekilde çalışması nedeniyle bazı kişiler cinsel ilişki sonrasında belirgin bir yorgunluk hissedebilir. Uzmanlara göre bu durum çoğu zaman normal kabul edilse de, sürekli hale gelmesi farklı sağlık sorunlarının işareti olabilir.

SEKS SONRASI NEDEN YORGUN HİSSEDİLİR?

Bilimsel araştırmalara göre orgazm sırasında ve sonrasında vücutta birçok nörokimyasal değişim meydana gelir. Özellikle prolaktin, oksitosin ve endorfin hormonlarındaki artış gevşeme ve uyku hissine yol açabilir.

Araştırmalar, orgazm sonrası salgılanan prolaktin hormonunun rahatlama hissiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu hormonun seviyesindeki yükseliş, kişide geçici enerji düşüşü yaratabiliyor. Aynı zamanda oksitosin hormonu da stres seviyesini azaltarak sakinleşme etkisi oluşturuyor.

FİZİKSEL EFOR DA ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlar cinsel aktivitenin hafif ila orta yoğunlukta bir egzersiz etkisi yarattığını belirtiyor. Kalp ritmi hızlanırken kaslar aktif şekilde çalışıyor ve enerji harcanıyor. Özellikle uzun süren ya da yoğun fiziksel efor gerektiren ilişkiler sonrasında kas yorgunluğu ve halsizlik görülebiliyor.

Yetersiz uyku, stres, susuzluk ve kötü beslenme gibi faktörler de seks sonrası yorgunluk hissini artırabiliyor.

HER YORGUNLUK NORMAL OLMAYABİLİR

Ara sıra yaşanan halsizlik genellikle normal kabul edilse de, uzmanlar bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Cinsel ilişki sonrası sürekli aşırı bitkinlik, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı veya uzun süren enerji kaybı yaşayan kişilerin doktora başvurması öneriliyor.

Bu belirtiler bazı durumlarda:

kansızlık

tiroit hastalıkları

testosteron düşüklüğü

kronik yorgunluk sendromu

depresyon

kalp-damar sorunları

gibi farklı sağlık problemleriyle ilişkili olabiliyor.

“POSTKOİTAL DİSFORİ” DE GÖRÜLEBİLİYOR

Bilimsel literatürde yer alan bir diğer durum ise “postkoital disfori” olarak adlandırılıyor. Bu durumda kişiler cinsel ilişki sonrası mutsuzluk, huzursuzluk, boşluk hissi veya ağlama isteği yaşayabiliyor. Uzmanlar bunun hormonal, psikolojik ve duygusal etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Uzmanlara göre seks sonrası yorgunluğu azaltmak için:

yeterli uyku almak

su tüketimini artırmak

dengeli beslenmek

yoğun stres seviyesini azaltmak

düzenli egzersiz yapmak

oldukça önemli.