Sabahları alarmı ertelemeye kesin çözüm: Uyku kalitesini katlayan kural!

Kaliteli bir sabahın sırrı, alarmın çaldığı an değil, aslında bir gece öncesinden başlar. Günümüzün o ekranlarla ve stresle dolu kaotik akşamları, beynin "artık dinlenme vakti" sinyalini almasını engeller. Derin uykuya (REM) geçemeyen beyin, sabahları o korkunç sersemlik hissiyle uyanmanıza neden olur. Doktorların son dönemde reçete gibi önerdiği "10-3-2-1" kuralı ise vücudun sirkadiyen ritmini (biyolojik saat) fabrika ayarlarına döndürmenin en kesin yoludur.

NEDİR BU KURAL?

Yatmadan 10 Saat Önce: Kafein alımını tamamen durdurun. (Öğleden sonra içilen kahveler kan dolaşımından ancak bu sürede atılır.)

Yatmadan 3 Saat Önce: Büyük porsiyonlu yemek yemeyi kesin. Bedeniniz gece boyu sindirimle uğraşmak yerine hücre yenilenmesine odaklansın.

Yatmadan 2 Saat Önce: İşle ilgili maillere bakmayı, yarının planını yapmayı veya stres yaratacak konuları konuşmayı bırakın. Zihnin mesaisi bitsin.

Yatmadan 1 Saat Önce: Tüm ekranları (telefon, tablet, televizyon) kapatın. Mavi ışık melatonin hormonunu bıçak gibi keser. Bunun yerine kitap okuyun veya hafif bir müzik dinleyin.