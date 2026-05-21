Sabahları alarmı ertelemeye kesin çözüm: Uyku kalitesini katlayan kural!

21.05.2026 22:58:00
Haber Merkezi
Uyku uzmanları, bedeni geceye adım adım hazırlamanın, uykuya dalma süresini kısaltmanın ve sabahları yataktan bir ok gibi zinde fırlamanın sırrını paylaştı...
Kaliteli bir sabahın sırrı, alarmın çaldığı an değil, aslında bir gece öncesinden başlar. Günümüzün o ekranlarla ve stresle dolu kaotik akşamları, beynin "artık dinlenme vakti" sinyalini almasını engeller. Derin uykuya (REM) geçemeyen beyin, sabahları o korkunç sersemlik hissiyle uyanmanıza neden olur. Doktorların son dönemde reçete gibi önerdiği "10-3-2-1" kuralı ise vücudun sirkadiyen ritmini (biyolojik saat) fabrika ayarlarına döndürmenin en kesin yoludur.

NEDİR BU KURAL?

Yatmadan 10 Saat Önce: Kafein alımını tamamen durdurun. (Öğleden sonra içilen kahveler kan dolaşımından ancak bu sürede atılır.)

Yatmadan 3 Saat Önce: Büyük porsiyonlu yemek yemeyi kesin. Bedeniniz gece boyu sindirimle uğraşmak yerine hücre yenilenmesine odaklansın.

Yatmadan 2 Saat Önce: İşle ilgili maillere bakmayı, yarının planını yapmayı veya stres yaratacak konuları konuşmayı bırakın. Zihnin mesaisi bitsin.

Yatmadan 1 Saat Önce: Tüm ekranları (telefon, tablet, televizyon) kapatın. Mavi ışık melatonin hormonunu bıçak gibi keser. Bunun yerine kitap okuyun veya hafif bir müzik dinleyin.

