Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz depresyonda olabilir

Yayınlanma: 01.08.2024 - 18:09

Güncelleme: 01.08.2024 - 18:09

İnsanlar gibi köpekler de duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve zaman zaman depresyona girebilirler. Köpeklerde depresyon, genellikle davranışlarındaki belirgin değişikliklerle kendini gösterir.

Tükenmişlik

"Depresyondaki köpeklerin çoğu daha fazla etrafta dolaşır ve evdeki diğer insanlarla etkileşim kurmak istemez," diyor Teksas'taki Whitehouse Veteriner Hastanesi'nde veteriner ve Senior Tail Waggers'a katkıda bulunan Dr. Sara Ochoa. Yaşlarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aniden ortaya çıktıysa veya çok sık uyuyorlarsa, depresyon olabilir."

İştahta Değişiklikler

Üzgün ??ve stresli köpekler yemek veya içmek istemeyebilir. Ochoa, "Ayrıca yemek yemeyi bırakabilirler, ancak insan yemeği yerler," diyor.

Evde sürekli saklanmaya başladıysa

Köpeğiniz ortadan kayboluyorsa veya evdeki garip yerlere çekiliyorsa, stresli veya üzgün hissediyor olabilir. Onları, yatağın altında veya bir dolapta uyurken buluyorsanız, bu, depresif köpeklerin yaygın bir işarettir.

Ayaklarını daha sık yalamaya başladıysa

Bir köpek depresyonda olduğunda ayaklarını yalayabilir. Neden? Bu birçok köpek için sakinleştirici bir yöntemdir. Sürekli yalama ve bakım, köpeğinizin kendini rahatlatmaya çalıştığının bir işaretidir. Köpeğinizi tekrar bir rutine sokmanız ve onunla oyunlar oynamanız iyi olacaktır.

Oynamaya veya yürümeye eskisi kadar ilgi duymuyorsa

Köpeklerde depresyon, tıpkı insanlarda olduğu gibi, ruh hali değişiklikleri ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilir. Köpeğinizin normalde sevdiği oyunlara ve yürüyüşlere karşı ilgisini kaybetmesi depresyon belirtisi olabilir.