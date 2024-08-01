Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz depresyonda olabilir
Köpeklerde de bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bazı belirgin işaretler vardır. Köpekler de insanlar gibi duygular yaşayabilir. İşte köpeğinizin depresyonda olduğunun işaretleri.
İnsanlar gibi köpekler de duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve zaman zaman depresyona girebilirler. Köpeklerde depresyon, genellikle davranışlarındaki belirgin değişikliklerle kendini gösterir.
Tükenmişlik
"Depresyondaki köpeklerin çoğu daha fazla etrafta dolaşır ve evdeki diğer insanlarla etkileşim kurmak istemez," diyor Teksas'taki Whitehouse Veteriner Hastanesi'nde veteriner ve Senior Tail Waggers'a katkıda bulunan Dr. Sara Ochoa. Yaşlarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aniden ortaya çıktıysa veya çok sık uyuyorlarsa, depresyon olabilir."
İştahta Değişiklikler
Üzgün ??ve stresli köpekler yemek veya içmek istemeyebilir. Ochoa, "Ayrıca yemek yemeyi bırakabilirler, ancak insan yemeği yerler," diyor.
Evde sürekli saklanmaya başladıysa
Köpeğiniz ortadan kayboluyorsa veya evdeki garip yerlere çekiliyorsa, stresli veya üzgün hissediyor olabilir. Onları, yatağın altında veya bir dolapta uyurken buluyorsanız, bu, depresif köpeklerin yaygın bir işarettir.
Ayaklarını daha sık yalamaya başladıysa
Bir köpek depresyonda olduğunda ayaklarını yalayabilir. Neden? Bu birçok köpek için sakinleştirici bir yöntemdir. Sürekli yalama ve bakım, köpeğinizin kendini rahatlatmaya çalıştığının bir işaretidir. Köpeğinizi tekrar bir rutine sokmanız ve onunla oyunlar oynamanız iyi olacaktır.
Oynamaya veya yürümeye eskisi kadar ilgi duymuyorsa
Köpeklerde depresyon, tıpkı insanlarda olduğu gibi, ruh hali değişiklikleri ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilir. Köpeğinizin normalde sevdiği oyunlara ve yürüyüşlere karşı ilgisini kaybetmesi depresyon belirtisi olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Komşular o anları anlattı
- Doğalgaza dev zam!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
- Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı