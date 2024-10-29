Uzmanlar açıkladı: Spordan önce mi, sonra mı yemek daha faydalı?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:37

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:37

Spor yapanlar düzenli olarak "Spordan önce mi, sonra mı yemek yemeliyim?" sorusunu kendine soruyor. Bu soru spor performansı ve sağlık açısından büyük bir önem taşıyor. Doğru zamanlama, maksimum performansı sağlayan en önemli etkenlerden biri. Peki, Spordan önce mi, sonra mı yemek daha faydalı?

SPOR ÖNCESİ YEMEK: ENERJİ DEPOSU

Spor anında yapılan hafif bir öğün, enerjinizi artırarak performansı artırır. Bu süreçte, düşük glisemik indeksli karbonhidratlar ve protein tercih edilmelidir.

SPOR SONRASI YEMEK: KAS ONARIMI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Egzersiz sonrasında yemek, kasların toparlanması ve büyümesi için önemlidir. Protein ve karbonhidrat içerikli bir öğün, kasların hızlı bir şekilde yenilenmesine destek sağlar.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Her bireyin metabolizma yapısı ve spor türü farklı olduğu için, yemek zamanı kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir.