Osman Müftüoğlu önerdi: "Sabah aç karnına bu vitaminleri tüketin"

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:31

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:31

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önerdiği besinlerle yurttaşlar tarafından her zaman araştırma konusu hâline geldi. Doğal besin önerileriyle bilinen Müftüoğlu, bu sefer sabah aç karnına tüketilmesi gereken 3 ek gıdayı açıkladı. İşte o mucizevi 3 ek gıda...

1-DEMİR

Demir, vücut için önemli bir mineraldir ve çeşitli besin kaynaklarından alınmalıdır. İşte demir içeren gıdaların ek gıda olarak sağladığı faydalar:

Anemi Riskini Azaltır: Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda demir alamaması durumunda ortaya çıkar. Demir içeren gıdalar, anemi riskini azaltarak kırmızı kan hücrelerinin normal fonksiyonlarını sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda demir alamaması durumunda ortaya çıkar. Demir içeren gıdalar, anemi riskini azaltarak kırmızı kan hücrelerinin normal fonksiyonlarını sürdürmelerine yardımcı olabilir. Enerji Seviyelerini Artırır: Demir, vücutta oksijen taşıma süreçlerine katılır ve enerji üretimine yardımcı olur. Bu nedenle, demir açısından zengin gıdalar tüketmek, enerji seviyelerini artırabilir ve genel canlılık hissini destekleyebilir.

Demir, vücutta oksijen taşıma süreçlerine katılır ve enerji üretimine yardımcı olur. Bu nedenle, demir açısından zengin gıdalar tüketmek, enerji seviyelerini artırabilir ve genel canlılık hissini destekleyebilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Demir, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. İmmün hücrelerin üretimi ve aktivitesi demirin katılımını içerir. Bu nedenle, yeterli demir alımı, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Demir, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. İmmün hücrelerin üretimi ve aktivitesi demirin katılımını içerir. Bu nedenle, yeterli demir alımı, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Beyin Fonksiyonlarını Destekler: Demir, sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için önemlidir. Bu mineral, zihinsel performansı ve konsantrasyonu artırabilir.

Demir, sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için önemlidir. Bu mineral, zihinsel performansı ve konsantrasyonu artırabilir. Hamilelik ve Çocuk Gelişimine Katkı Sağlar: Hamilelik döneminde ve çocuklukta demirin yeterli alımı, bebeğin sağlıklı gelişimi ve anemi riskinin azaltılması açısından önemlidir.

2-SELENYUM

Selenyum, vücut için önemli olan bir mineral ve antioksidan olarak işlev görür. İşte selenyumun ek gıda olarak sağladığı bazı faydalar:

Antioksidan Özellikler : Selenyum, vücutta serbest radikallerle savaşan antioksidan enzimlerin bir bileşeni olarak görev yapar. Serbest radikaller, hücre hasarına neden olarak yaşlanma ve çeşitli hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir. Selenyumun antioksidan özellikleri, hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı koruyabilir.

: Selenyum, vücutta serbest radikallerle savaşan antioksidan enzimlerin bir bileşeni olarak görev yapar. Serbest radikaller, hücre hasarına neden olarak yaşlanma ve çeşitli hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir. Selenyumun antioksidan özellikleri, hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı koruyabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Selenyum, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırabilir ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini güçlendirebilir.

Selenyum, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gereklidir. Bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırabilir ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini güçlendirebilir. Tiroid Fonksiyonlarını Destekler: Selenyum, tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışması için önemlidir. Tiroid hormonları, vücuttaki birçok biyolojik süreci düzenler ve selenyumun bu hormonların sentezi ve metabolizması üzerinde etkisi vardır.

Selenyum, tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışması için önemlidir. Tiroid hormonları, vücuttaki birçok biyolojik süreci düzenler ve selenyumun bu hormonların sentezi ve metabolizması üzerinde etkisi vardır. Kanser Riskini Azaltabilir : Bazı araştırmalar, yeterli selenyum alımının kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Özellikle bazı kanser türlerinde selenyumun koruyucu etkileri üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır.

: Bazı araştırmalar, yeterli selenyum alımının kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Özellikle bazı kanser türlerinde selenyumun koruyucu etkileri üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Kalp Sağlığını Destekler: Selenyum, kalp sağlığını destekleyebilir. Antioksidan özellikleri, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

Selenyum, kalp sağlığını destekleyebilir. Antioksidan özellikleri, kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olabilir. Erkek Üreme Sağlığını İyileştirir: Selenyum, erkek üreme sistemi için önemlidir. Sperm motilitesini ve sağlığını artırabilir.

Selenyum, erkek üreme sistemi için önemlidir. Sperm motilitesini ve sağlığını artırabilir. Anti-inflamatuar Etkiler: Selenyumun anti-inflamatuar özellikleri, vücutta inflamasyonu azaltarak çeşitli iltihabi durumları kontrol altına alabilir.

3-GİNSENG

Ginseng, geleneksel olarak Asya tıbbında kullanılan bir bitki köküdür. Kore ginsengi (Panax ginseng), Amerikan ginsengi (Panax quinquefolius) ve Sibirya ginsengi (Eleutherococcus senticosus) gibi farklı türleri bulunmaktadır. İşte ginsengin bazı potansiyel ek gıda faydaları: