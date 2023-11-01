Uzmanlar uyardı: Bu biber hayatınıza mal olabilir!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:08

Bazı insanlar jalapenoyu ister çiğ ister salamura olsun, günün herhangi bir saatinde hemen hemen her tür yiyeceğin üzerinde sever. Jalapeno biberini her çiğnediğinizde, Scoville ısı ölçeğine göre 2.500 ila 5.000 birim arasında değişen baharatlı bir ısı açığa çıkarırsınız. Ancak hayalet biber veya bhut jolokia yemek, ısıyı tamamen yeni (ve acı verici) bir seviyeye taşır.

Scoville ölçeği, acı biberlerin ve acı sos gibi biberle yapılan yiyeceklerin ısısını ölçmek için kullanılır. Ölçüm işlemi sırasında kapsaisin yağı bir biberden ekstrakte edilir ve sıfırdan milyonlarca Scoville birimine kadar değişebilen bir yoğunluk derecesine atanır. Örneğin yeşil dolmalık biberin Scoville derecesi sıfır iken, hayalet biberin puanı 1 milyonun üzerindedir . Bu kadar yüksek ölçülen ilk biberdi.

Hayalet biberi ısırdığınızda ağzınızda sıcaklığı en uç şekilde hissedersiniz. Dilinizin reseptörleri biberin yoğunluğunu kaydeder ve bu bilgiyi beyninize iletir; beyniniz de biberi yakıcı, acı verici bir müdahaleci olarak yorumlar . Bu, hayalet biberdeki kapsaisin yaygın doku iltihabını başlatıp sinir uçlarınıza zarar vermeye, kan damarlarını genişletmeye ve her yerinizin sıcak hissetmesine neden olduğundan vücudunuzda zincirleme bir reaksiyona neden olur.

BİBER YEMEK ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Bhut jolokia (Hayalet biberi) yerseniz ölebilirsiniz. Aslında araştırmacılar, 68 kilogramlık (150 kiloluk) bir kişinin ölmek için hayalet biber gibi kapsaisin bakımından zengin kurutulmuş ve toz haline getirilmiş 3 kilo (1,3 kilogram) biber yemesi gerektiğini belirledi . Bulgularını, kapsaisinin hayvanlar üzerindeki toksik etkilerini ölçen benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayandırdılar.

Baharat tutkunları için iyi haber şu ki, vücudunuz ölümcül düzeyde kapsaisin alımına ulaşmadan çok önce pes edecektir. Acı ve iltihaplanma dayanılmayacak kadar fazla olurdu. Kapsaisin gözleri ve solunum yollarını zayıflatır; bu yüzden biber gazı etkili bir savunma silahıdır. 2 milyon Scoville ısı ünitesinde biber gazı bir saldırganı olduğu yerde durdurabilir. Hayalet biberin menşe ülkesi olan Hindistan'da, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü bir zamanlar güçlü bhut jolokia ile el bombaları bile yapmıştı.

YEMEK BORUSUNDA DELİK AÇILDI

2016 yılında bir yeme yarışmasına katılan bir adam hayalet biberi yemiş ve ağzında yoğun bir yanma hissetmişti. Serinlemek için altı bardak su içti; çok fazla biber yediğinizde yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri (süt daha iyi bir seçimdir). O kadar çok kustu ki yemek borusunda delik açıldı. Hastaneye kaldırılan adam, doktorların sol akciğerinin çöktüğünü tespit etti. Acil Tıp Dergisi'nde yer alan bir rapora göre adam 23 gün hastanede kaldı ve mide tüpüyle evine gönderildi.