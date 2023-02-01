Uzmanlar uyarıyor! Bu belirtilere dikkat: Açıklanamayan kilo kaybı ve üst karın ağrısı...

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:43

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 12:43

Karaciğer kanseri; zararlı kimyasalları ve diğer maddeleri kandan uzaklaştırmak, vücudun enerji için kullandığı besinleri depolamak ve vücudun yağları sindirmesine yardımcı olmak için safra yapmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getiren karaciğer hücrelerinde başlıyor.

KARACİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ

- Açıklanamayan kilo kaybı,

- İştah kaybı,

- Derinin veya gözlerin beyazının sararması (sarılık),

- Üst karın ağrısı,

- Karın şişmesi veya şişkinliği,

- Mide bulantısı ya da kusma,

- Halsizlik, zayıflık, tükenmişlik,

- Kireçli ve beyazımsı dışkı,

- Koyu renkli idrar,

-Kolay morarma veya kanama durumları







KARACİĞER KANSERİ GELİŞİMİNDEKİ RİSK FAKTÖRLERİ:

- Karaciğer sirozu, kronik hepatit B veya hepatit C,

- Sigara kullanımı,

- Fazla kilolu veya obez olmak,

-Wilson hastalığı (bakır zehirlenmesine neden olan nadir bir hastalık) veya hemokromatoz (karaciğerde aşırı demir birikmesi ) gibi bazı kalıtsal hastalıklar,

- Aşırı alkol tüketimi,

- Diyabet,

- Aflatoksin (uygun şekilde saklanmamış tahıl ve yemişlerde büyüyebilen bir mantar) içeren gıdalar,

- Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (karaciğerde yağ birikmesi)

- 60 yaşından büyük yaş.

Karaciğer kanserinin herkesi etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, “Ancak hepatit B veya C gibi genellikle bir virüsün neden olduğu karaciğer iltihabı ve siroz dahil olmak üzere karaciğere zarar veren diğer durumları olan kişilerde karaciğer kanseri daha yaygındır. Karaciğer kanseri, altta yatan herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı karaciğerlere sahip insanları da etkileyebilir. Bu durumlarda bilim adamları, karaciğer hücrelerinin DNA'larında kontrolden çıkıp bir tümör oluşturmalarına neden olan kusurlar veya mutasyonlar geliştirdiğini düşünüyor.” diye konuştu.

İŞTE KARACİĞER KANSERİNİ ÖNLEYİCİ TAVSİYELER…

- Alkolü çok içmeyin. Kadınlar günde birden fazla içki içmemeli ve erkekler günde ikiden fazla içki içmemelidir.

- Hepatit B aşısı olun. Doğumda tüm bebeklere ve enfeksiyon geliştirme riski taşıyan yetişkinlere hepatit B aşısı önerilmektedir.

- Hepatit C'ye yol açabilecek davranışlardan kaçının. Hepatit C riskini azaltmak için güvenli seks yapın, iğneleri paylaşmayın ve dövme ve piercing yaptırmak için temiz, güvenli dükkânlar seçin.

- Sağlıklı kilonuzu koruyun. Kilo kaybını desteklemek için egzersiz yapın ve sağlıklı bir diyet uygulayın.

- Sigara içme. Karaciğer kanseri geliştirme riskinizi azaltmak için sigarayı bırakın veya başlamayın.

- Takibe alın. Aşırı alkol tüketenler veya karaciğer hastalığı olanlar da dahil olmak üzere karaciğer kanseri riski taşıyan kişiler, tarama testleri yaptırmalıdırlar.