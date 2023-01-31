Kronik yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir!
Bir işe başlamakta kişinin kendisini yetersiz hissetmesi ve beraberinde ortaya çıkan tükenmişlik hissi 'yorgunluk' olarak tanımlanıyor. Uzmanlar yorgunluğu, fizyolojik, hastalıklara bağlı, akut, subakut ve kronik yorgunluk olarak sınıflandırıyor. 6 aydan uzun süre devam eden yorgunluklara ‘kronik yorgunluk’ adı veriliyor. Kronik yorgunluğun pek çok sebebi olabileceği gibi vücudumuzdaki bir mineral eksikliği bile kronik yorgunluğa sebep olabilir!
İnsan vücudunda en çok bulunan hayati öneme sahip dördüncü mikro element olan magnezyum, 300’den fazla enzimin çalışması için önemli bir role sahip. Magnezyumun hem hücreler arası hem de hücreler içi sinyaller ilettiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Magnezyumun DNA sentezi, protein sentezi, kas kasılması, insülin mekanizması, kan basıncı, üreme gibi birçok mekanizmaya etkisi vardır. Bu element, kas ve sinir uyarılarına karşı duyarlılığı düzenler. Bu sayede fiziksel ve zihinsel olarak sakinleştirir. Magnezyum eksikliği hareket kabiliyetini bozarak fiziksel performansı düşürür” açıklamasında bulundu.
MAGNEZYUM NEDEN DÜŞER?
Vücuttaki magnezyum düzeyinin düşmesinin nedenlerini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Toprağın magnezyum içeriğinin düşmesiyle sebze ve meyvelerin yetersiz magnezyum içermesi, günlük beslenmede yeterli sebze ve meyve tüketilmemesi, rafine karbonhidrat tüketiminin artması, aşırı kahve tüketimi, bağırsak hastalıkları sebebiyle emilim yetersizliği, gazlı içecekler ve işlenmiş etlerde bulunan fosfatın magnezyum emilimini engellemesi, D vitamini eksikliği, ishal ve aşırı terle vücutta sıvı kaybının fazla olması magnezyum eksikliğinin önemli sebepleridir” dedi.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN SONUÇLARI
Magnezyum eksikliğinin kronik yorgunluk, kramplar, stres ve anksiyete, migren, diyabet, osteoporoz, konsantrasyon bozukluğu, fibromiyalji, kalp ritminde bozulmalar gibi önemli sorunlara sebep olabildiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren,
“Vücudumuzda magnezyum seviyesi yeterli olduğunda kendimizi daha enerjik hissederiz. Kan şekeri dengelenir, uyku kalitesi yükselir, kan basıncı düzenlenir, migren ataklarında azalmalar görülür, depresyona iyi gelir ve adet öncesi sendromları azaltır” şeklinde konuştu.
MAGNEZYUM KAYNAĞI 9 BESİN:
Kabak çekirdeği
Pazı
Avokado
Ispanak
Badem
Muz
İncir
Tam tahıllar
Mineralli sular
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