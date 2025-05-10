Uzmanlardan demans uyarısı: Alkol beyni küçültüyor

Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:33

Güncelleme: 10.05.2025 - 10:33

Alkol tüketimiyle ilgili bugüne dek çoğu zaman karaciğer sağlığı ve bağımlılık konuşulmuştu. Ancak bilim insanları, beynin alkolle ilişkisini çok daha derinlemesine inceleyerek endişe verici sonuçlara ulaştı. Araştırmalara göre, ölçülü bile olsa düzenli alkol kullanımı, beyin dokusunun küçülmesini hızlandırıyor ve Alzheimer hastalığının patolojik sürecini tetikleyebiliyor.

AZ MİKTARDA ALKOL BİLE BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR

2023 yılında Atrium Health tarafından yayımlanan hakemli bir çalışmada, alkolün bilişsel işlevler üzerindeki etkileri mercek altına alındı. Araştırmada fareler, 10 haftalık bir süre boyunca su veya alkol tüketimi arasında seçim yapmaya bırakıldı.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının oluşum sürecindeki etkileri inceledi ve sonuçlar dikkat çekiciydi:

Alkol, beyin dokusunda küçülmeye (atrofiye) neden oluyordu.

Alzheimer ile doğrudan ilişkili olan toksik amiloid plakları da artış gösteriyordu.

OXFORD ARAŞTIRMASI: ALKOL, BEYNİN ZAYIF NOKTALARINI HEDEF ALIYOR

2024 yılında Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma ise bu bulguları insan beyni üzerinden doğruladı. 40.000 kişinin beyin taramaları incelenerek, bilişsel sağlığı olumsuz etkileyen başlıca faktörler belirlendi:

Alkol

Tip 2 diyabet

Trafik kaynaklı hava kirliliği

Çalışmayı yöneten Prof. Dr. Gwenaëlle Douaud, bu faktörlerin yaşlanma sürecinde en erken zayıflayan beyin bölgelerini etkilediğini belirtti. Dahası, genetik analizlerde bu bölgelerin Alzheimer, Parkinson ve şizofreni gibi hastalıklarla da ilişkili olduğu ortaya çıktı.

DEMANSIN ERKEN BELİRTİLERİ NELER?

Demans, zamanla artan bilişsel gerilemeyle karakterize edilen bir dizi hastalığı kapsayan bir terimdir. Erken belirtiler genellikle sinsi ilerler ve şu şekilde ortaya çıkar:

Hafıza kaybı

Kelime bulma zorluğu, konuşma takibi güçlüğü

Zaman ve mekân karışıklığı

Ruh hali değişiklikleri

Konsantrasyon kaybı

Günlük işleri yerine getirmede zorlanma (örneğin para üstü hesaplayamama)

Bu tür belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir aile hekimine ya da nöroloji uzmanına başvurması öneriliyor. Çünkü Alzheimer gibi hastalıklarda erken teşhis, hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmak açısından hayati öneme sahip.