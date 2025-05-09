Uzmanlardan kadınlara kritik uyarı: Menopoz 30’lu yaşlarda başlayabilir

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:18

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:18

Kadınların yaşam kalitesini düşüren ve teşhis süreci yıllar alabilen endometriozis, şimdi yeni bir sağlık riskiyle daha gündemde. Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bu hastalığa sahip kadınların erken ya da cerrahi yolla menopoza girme olasılığının anlamlı şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu riskin hem doğal yollarla hem de tıbbi müdahalelerle meydana gelen menopoz süreçleri için geçerli olduğunu vurguluyor.

ENDOMETRIOZIS VE MENOPOZ İLİŞKİSİ: RİSK 7 KAT ARTIYOR

Yapılan araştırmaya göre endometriozis hastası kadınların, her iki yumurtalığın da alındığı cerrahi menopoza girme olasılığı, bu hastalığı olmayanlara göre 7 kat daha fazla. Ayrıca, bu prosedürün 40 yaşından önce gerçekleşme ihtimali de iki kat daha yüksek. Bununla birlikte, tıbbi müdahale olmaksızın doğal yollarla erken menopoza girme riski de artmış durumda. Bu kadınların, 40 yaşından önce doğal menopoz yaşama olasılığı %40 daha fazla. Bu duruma “prematür menopoz” adı veriliyor.

Araştırmacılar ayrıca, bu grubun erken menopoz (40-44 yaş arası) yaşama riskinin de arttığını belirtiyor. Bu da yalnızca menopoz belirtileriyle değil, aynı zamanda uzun vadeli sağlık riskleriyle de mücadele etmeleri anlamına geliyor.

ERKEN MENOPOZ BAŞKA HASTALIKLARI DA ETKİLİYOR

Araştırmaya göre, prematür ya da erken menopoz, sadece sıcak basması veya adet döngüsünün sona ermesi gibi belirtilerle sınırlı değil. Bu süreç, kalp-damar hastalıkları, kemik erimesi ve hatta erken ölüm riskini de artırabiliyor.

Çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. Gita Mishra, bu nedenle erken menopozun nedenlerinin anlaşılmasının ve kadınların önleyici adımlar atmasının hayati önem taşıdığını vurguladı:

“Erken ya da tıbbi nedenli menopozu önlemek veya yönetmek, altta yatan nedenleri anlamayı ve uzun vadeli risklere karşı hazırlıklı olmayı gerektirir.”

DOKTOR KONTROLLERİ AKSATILMAMALI

Araştırmaya katkı sunan bir diğer isim olan Dr. Hsin-Fang Chung, endometriozis hastalarının menopoz sürecine diğer kadınlardan daha erken girebileceğini bilerek hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

“Endometriozise sahip kadınlar, daha erken yaşta menopoz riskini bilmeli, düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeli ve kronik hastalık risklerine karşı önleyici stratejiler geliştirmelidir.”

Bu bulgular, Human Reproduction dergisinde yayımlandı ve bu ay Sydney’de düzenlenecek 16. Dünya Endometriozis Kongresi'nde sunulacak.

HER 10 KADINDAN BİRİ HASTA OLABİLİR

NHS verilerine göre endometriozis, rahim iç tabakasına benzeyen dokuların rahim dışı bölgelerde (yumurtalıklar, bağırsaklar, mesane gibi) yer almasıyla ortaya çıkan kronik ve ağrılı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Birleşik Krallık’ta her 10 üreme çağındaki kadından biri bu durumdan etkilenmektedir. Hastalığın tanısı ortalama 9 yıl gecikmekte, bu da birçok kadının tedaviye geç ulaşmasına ve organ hasarı riskinin artmasına yol açmaktadır.

ENDOMETRIOZISIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Endometriozis UK verilerine göre yaygın belirtiler şunlardır:

Pelvik bölgede sürekli ya da dönemsel ağrı

Günlük yaşamı etkileyecek şiddette regl sancısı

Aşırı ve düzensiz kanama

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı

İdrar yaparken ya da bağırsak hareketleri sırasında ağrı

Kısırlık (Bu hastalığa sahip kadınların %70’i doğal yollarla gebe kalabilir)

Kronik yorgunluk

Bu belirtilerle karşılaşan kadınların jinekolojik muayene yaptırması ve uzman görüşü alması, tanı ve tedavi sürecini hızlandırmak açısından önem taşıyor.