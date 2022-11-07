Uzmanlardan porselen diş uyarısı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Porselen diş uygulama yaşı 15-18 aralığına kadar düştü. İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, erken yaşlarda porselen diş yaptıranları uyardı.

"DİŞLERİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Daha beyaz görünümlü dişlere kavuşmak ya da diş teli tedavisi gerektiren durumların 'hızla' düzeltilmesi için yapılan lamina porselen uygulamalarla ilgili uyaran Kazazoğlu şöyle konuştu:

"Herkes kar beyazı dişlerle dolaşma modasının peşinden gidiyor ama diş beyazlatma ya da çarpık diş düzelttirmek için porselen lamina yaptırmak, dişleri tehlikeye atıyor. Lamina porselen için dişler 0,5 mm kesiliyor. Her restorasyonun ömrü, maksimum 10 yıl. 18 yaşında bu işlemi yaptıran biri, 28 veya 38'ine geldiğinde dişlerinde başka sorunlar çıkabiliyor ve başka tedavi şansı da kalmıyor"

Uzmanlar, "Hollywood Gülüşü", "Turkish Smile" gibi uygulamaların sosyal medyada trend hale getirildiğini söyledi. Porselen diş olarak bilinen lamina porselen uygulamasının her zaman herkese yapılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, 'kar beyazı diş' modasının insanların sağlıklarını tehlikeye attığını kaydetti.

"MASUM BİR İŞLEM DEĞİL"

Lamina porselen uygulamasının ancak gerekli durumlarda uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kazazoğlu, “Sanıldığı kadar masum bir işlem değil. Dişe zararı yok deniyor ama var. Diş minesini 0,5 milimetre törpülüyoruz, üzerine porselen plakasını yerleştiriyoruz. Sonuçta hiçbir problemi olmayan sağlıklı dişe bunu yapmak protokollere çok aykırı ve ağız diş sağlığını da tehlikeye atan bir durum" dedi.

"SAĞLIK TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Sağlık turizmi konusunda da bu alanda büyük suistimaller yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Kazazoğlu, "Diş beyazlatma, sadece Türkiye'de moda değil. Avrupa'da da böyle. Tabii ki Avrupa'da daha pahalı olduğu için bunu talep eden kişiler Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor. Ama piyasada bu işler çok karışık. Diş hekimi olmayanlar, bu işleri para kazanmak için yapıyorlar. Hatta geçenlerde İngiltere ve İspanya'dan iki büyük olay oldu Türkiye'de işlem yaptıran iki kişiyle ilgili. Türkiye'ye de yansıdı bu olaylar. Sanki Türkiye'deki diş hekimleri cahil, hiçbir şeyi düzgün yapamıyor gibi lanse edildi dünya basınında da. Oysa o olaydaki kişilerin de diş hekimi olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.

"DİŞ TEKNİSYENLERİ DE BU İŞE BAŞLADI"

Özellikle hekim olmayan aslında diş teknisyeni olan kişilerin de bu alanı bir para kazanma unsuru görerek uygun olmayan işlemler yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Kazazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bazı hekim olmayanlar bunu bir para kazanma unsuru olarak kabul edip, ilk önce dişleri beyazlatmak yerine, direkt lamina yapmak, kaplama yapmakla insanlara zarar veriyor. Dişleri sağlam gelmiş bir hastaya, sadece rengini bir ton daha açabilmek için birtakım restorasyonlar yaparak ona zarar veriyor. Hiçbir aklı başında diş hekimi bunu yapmaz"

"SAĞLIK HİZMETLERİ KANUNUNA GÖRE SUÇ"

İstanbul Diş Hekimleri Odası Hukuk Müşaviri Avukat Gürsan Atar ise diş teknisyenlerinin ağız içi içerisinde işlem yapma yetkisinin olmadığını söyleyerek bunun kanunen suç olduğunu kaydederek, “Lamina porselen konusu estetik bir uygulama. O nedenle de diş hekimi olmayan kişiler de oradan gelecek kazancın büyüklüğünden pay almak istiyorlar. Yetkisi olmadığı halde hasta ağzına teknisyenlerin müdahale ettiğini biliyoruz. Bir kişinin diş hekimi olmadığı halde hasta ağzında müdahalede bulunması, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre suç. Üstelik hapis cezası gerektiren bir suç. Ağız diş sağlığı yönetmeliği gereğince, hasta ağzına sadece hastanın onam verdiği diş hekimi müdahale edebilir. Onun dışında, teknisyen ya da çalışma izni almayan, faaliyet izni olmayan diş hekiminin dahi müdahale yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

