İngiliz gazetesi Independent, 2021’in en iyi 10 filmini seçti

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:24

Son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sinemalar ve film endüstrisi en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bu yıl yaz aylarının yaklaşması ile sinemalar yeniden açılmıştı. Ancak dünya genelinde yapılan araştırmalar, insanların sinemaya dönmeye henüz çok hazır olmadığını gösteriyor.

Milyon dolarlık filmler, gişede beklenildiği başarıyı yakalayamazken, dijital platformlar daha çok tercih edilen film izleme alanları olarak dikkat çekiyor.

2021'in bitmesine az bir zaman kala, İngiltere merkezli Independent'ın baş film eleştirmeni Clarisse Loughrey, bu yılın en iyi 10 filmini seçti.

İşte 2021'in en iyi 10 filmi...

10- ZOLA

Geçimini striptiz yaparak sürdüren, 2015 yılında Florida'ya uzanan yolculuğunu Twitter'da anlatan A'ziah “Zola” King‘in ilginç hikâyesini mercek altına alan film, David Kushner‘ın King'in yaşadıklarını anlattığı Zola Tells All: The Real Story Behind the Greatest Stripper Saga Ever Tweeted isimli makalesinden sinemaya uyarlandı.

Amazon Video, Apple TV, Google Play’den izlenebilir.

9- YETENEKLİ GENÇ KADIN (PROMISING YOUNG WOMAN)

Türkçe'ye “Yetenekli Genç Kadın” olarak çevrilen, senarist ve yönetmen koltuğunda Emerald Fenell'in oturduğu Promising Young Women, ataerkil bir toplumda kadına odaklanan bir yapım olarak öne çıkıyor.

Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Hulu veya HBO Max’den izlenebilir.

8- KRALLARIN GECESİ (NIGHT OF THE KINGS- LA NUIT DES ROIS)

Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’ın eteklerindeki La Maca cezaevinde yaşananların konu aldığı filmde, oyuncuların çoğu ‘noname’ yani bilinmeyen oyuncular.

7- GUNDA

Gunda, bir domuz, iki inek ve tek ayaklı bir tavuğun yer aldığı bir çiftlikte yaşayan hayvanlara odaklanıyor. Filmde, binlerce yıldır yakınlarında yaşadığımız ve çoğunlukla gıda olarak kabul ettiğimiz hayvanların zekası, duyguları ve duyarlılığını konu ediyor.

Amazon Prime Video ve Hulu’dan izlenebilir

6- C'MON C'MON

Siyah beyaz olarak çekilen bu filmde, Radyo gazetecisi olan Johnny, çocuklar ile dünyanın belirsizliği hakkında röportajlar yapmaktadır. Bu sırada bipolar bozukluktan muzdarip olan kardeşi Viv, Johnny’den sekiz yakındaki oğlu Jesse ile ilgilenmesini ister. Kardeşinin isteğini kabul eden Johnny, yeğeni ile zaman geçirmeye başlar. Yeğeni ile birlikte şehirlerarası bir yolculuğa çıkan Johhny bu süreçte Jesse ile farklı bir bağ kurar.

5- DUNE: ÇÖL GEZEGENİ

Romandan beyazperdeye uyarlanan bu film, uzak bir gelecekte geçen “Dune”, ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor.

Sinemalarda veya HBO Max’ten izlenebilir.

4- MINARI

Kore filmi olan Minari Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor. 1980'li yıllarda 7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, babası Jacob'un isteği üzerine annesi ve kardeşi ile birlikte Arkansas'ta kırsal bir bölgeye taşınır. Aile, burada yeni bir çevre ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalır. David'in annesi Monica, hiçliğin ortasındaki bu mobil evde yaşamaktan dolayı korkulara kapılırken, David ve kız kardeşi yeni hayatlarından eper sıkılır. Bu sırada aileye, onlarla birlikte yaşamak için Kore'den gelen büyükanne de katılır. Jakob, dokunulmamış toprakta bir çiftlik yaratmaya çalışırken, ailesini ve evliliğini tehlikeye atmaya başlar.

3- NOMADLAND

Nomadland filminde 60'lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.

2- THE POWER OF DOG

Thomas Savage'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana'da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. 2021’in en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

1- İLK İNEK (FIRST COW)

Western esintileri taşıyan bu film, girdikleri işte başarılı olmaları, değerli bir ineğe bağlı olan iki adamın hikayesini konu ediyor.