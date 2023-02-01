Vedat Milor'dan 'Erkan Baş' göndermesi: Tişörtünün fiyatını paylaştı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:33

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:34

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, geçen günlerde katıldığı bir programda giydiği kazak nedeniyle günlerdir sosyal medyanın gündeminde.

Baş'ın giydiği ve 1.500 TL olduğu iddia edilen kazak sonrasında 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' tartışmaları gündeme gelmişti. Öte yandan iktidara yakın isimler de, TİP liderini 'kazak' üzerinden hedef almıştı.

VEDAT MİLOR DA DAHİL OLDU

Sosyal medyadaki 'kazak' polemiği sürerken, Vedat Milor'dan da konuya atıfta bulunan bir paylaşım geldi. Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı, Twitter hesabından tişörtünün markasını ve fiyatını paylaştı.

Milor, "Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum. Paul & Shark. Aldığımda o kadar değildi ama şimdi bir 1000 lira vardır" ifadelerini kullandı.

ERKAN BAŞ 'KAZAK' TARTIŞMALARINA YANIT VERMİŞTİ

Son olarak TİP lideri Baş, tartışmalara Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yanıt vermişti.

"Kazağa 1.500 lira vermedim" diyen Baş, "Uzun zaman önce almıştım. 'O kazak AKP iktidar olunca kaç liraydı, şimdi kaç lira' diye sorgulanmasını isterdim. 7-8 kat artmış" ifadelerini kullanmıştı.

TİP lideri şöyle konuşmuştu:

"O kazağa 1.500 lira vermedim. Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız."