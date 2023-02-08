Vedat Milor'dan yemek sektörüne çağrı: 'Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim'

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yemek sektörüne dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sosyal medyadan bir kullanıcının yorumuna yanıt veren Milor, "Oradaki durumu ve ihtiyacı tam olarak anladıktan sonra biz de girişimde bulunacağız. Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:21
Vedat Milor'dan yemek sektörüne çağrı: 'Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim'
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte aralarına şarkıcı ve oyuncu gibi isimlerin de dahil olduğu onlarca ünlü, depremzedeler için seferber oldu.

Son olarak ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, bu süreçte yemek sektörüne de bir çağrı yaptı.

"YEMEK SEKTÖRÜNÜN İNİSİYATİF ALMASI GEREKECEK"

Twitter’da bir kullanıcının yorumuna yanıt veren Milor, “Bu konuda yemek sektörünün insiyatif alması gerekecek” diyerek, “Dün iki arkadaşımla neler yapabileceğimizi tartıştık. Oradaki durumu ve ihtiyacı tam olarak anladıktan sonra biz de girişimde bulunacağız. Bölgedeki gönüllü aşçı ve mobil mutfaklarla bağlantıya geçmek isterim” ifadelerini kullandı.

Milor, bir sonraki paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Gördüğüm temel sorun şu: Bölgeye giden çok şey var ama oradaki organizasyonun ayrıca bunlarla başa çıkması başlı başına bir iş. O yüzden yemek sektörünün sahada dayanışma içinde olması önemli. İlk günden deprem bölgesine ulaşan dernekler ve aşçılar var.”


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