Vedat Milor'den döner kıyaslaması

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:18

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:18

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir kullanıcının ‘Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor' sözlerini alıntılayarak döner kıyaslaması yaptı.

Milor yaptığı paylaşımda “Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” ifadelerini kullandı.