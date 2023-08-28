Vedat Milor'den döner kıyaslaması
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden Türk ve Alman dönerlerini karşılaştırdı.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir kullanıcının ‘Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor' sözlerini alıntılayarak döner kıyaslaması yaptı.
Milor yaptığı paylaşımda “Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” ifadelerini kullandı.
Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır. https://t.co/1D3EEBE29h— Vedat Milor (@vedatmilor) August 26, 2023
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tacizci şeyh aftan yararlanıyor
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Meral Akşener'in sözleriyle ilgili ilk yorum
- O polisler görevden mi alındı?
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit
- Cumhuriyet'in acı günü
- Yine tekel, yine silahlı saldırı!
- Aslıhan Doğan-Arda Turan çiftinden üzen haber