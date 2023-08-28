Vedat Milor'den döner kıyaslaması

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabı üzerinden Türk ve Alman dönerlerini karşılaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:18
Vedat Milor'den döner kıyaslaması
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından bir kullanıcının ‘Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor' sözlerini alıntılayarak döner kıyaslaması yaptı.

Milor yaptığı paylaşımda “Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” ifadelerini kullandı.


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Vedat Milor döner Alman

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