Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:14

Vedat Milor, ekranlara geri dönüyor. İstanbul'u semt semt dolaşıyor; lokantaların özel yemeklerinin tadına bakıyor. "Vedat Milor'la Buyurun Sofraya" 23 Temmuz'dan itibaren her pazar Habertürk TV'de!

Her daim tattığı lezzetlerin ötesine geçen Vedat Milor, yemeklerin öykülerini, onları sunan ellerin emeğini ve Türk mutfağının geçmişten günümüze taşıdığı sırları dile getiriyor. Gelenek ve yenilik arasında dans eden Türk mutfağının zenginliği, Milor'un gözünden izleyiciyi büyülüyor. O, İstanbul'un sokaklarında kaybolurken, yemeklerin anlattığı hikayeleri keşfediyor ve ziyaret ettiği her semtin ruhuna dokunuyor. Her lokmada, bir kültürün, bir toplumun ve bir geçmişin izlerini taşıyan bir öykü ortaya çıkıyor.