Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı
Volkan ve Zeynep Demirel çifti, üçüncü çocuklarının cinsiyetini takipçileriyle paylaştı.
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, üçüncü çocuklarının cinsiyetini öğrenmenin heyecanını yaşadı. İki kız çocukları bulunan çift, detaylı ultrason kontrolü öncesinde büyük bir merak içindeydi. Zeynep Sever Demirel, kontrolden önce sosyal medya üzerinden "Cinsiyet tamamen kesinleşmiş olacak. Tahminleri alalım" diyerek takipçileriyle heyecanını paylaştı.
Kontrol sonrası Volkan Demirel ile birlikte asansör aynasında çekilen bir fotoğrafla müjdeli haberi duyuran Sever, çiftin üçüncü çocuğunun da kız olduğunu açıkladı.
Daha önce, bebeğin cinsiyetiyle ilgili sorulara "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz, bu yüzden her fırsatta bunu dile getiriyorum" diyen Zeynep Sever Demirel, dileğinin gerçekleştiğini de belirtmiş oldu.
Etiketler: #volkan demirel #Zeynep Sever Demirel
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