Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?
Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu. Peki, Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?
30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı bir konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu. Peki, Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?
VOLKAN KONAK'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Türkiye'ye gönderileceği belirtilen Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.
Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu süreci yakından takip ederken, Volkan Konak için 2 Nisan Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile mezarlığında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
Etiketler: #Volkan Konak #cenaze programı #Cenaze töreni
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