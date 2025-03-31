Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?

Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu. Peki, Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?

Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:52

30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı bir konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu. Peki, Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek?

VOLKAN KONAK'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Türkiye'ye gönderileceği belirtilen Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu süreci yakından takip ederken, Volkan Konak için 2 Nisan Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile mezarlığında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.


Etiketler: #Volkan Konak #cenaze programı #Cenaze töreni

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Volkan Konak paylaşımı: 'Acımız büyük'

Özgür Özel'den Volkan Konak paylaşımı: 'Acımız büyük'
Sibel Can hüngür hüngür ağladı! Volkan Konak'ın haberini alır almaz hastaneye koştu...

Sibel Can hüngür hüngür ağladı! Volkan Konak'ın haberini alır almaz hastaneye koştu...
Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı: 'Ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız...'

Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı: 'Ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler