Wattpad nedir? Wattpad yasaklandı mı, neden açılmıyor? Wattpad erişimi engellendi mi?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:54

Wattpad Türkiye’de yaşanan erişim sorunu nedeniyle yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılıyor. Dijital hikaye platformu Wattpad'in neden açılmadığı merak ediliyor. Peki, Wattpad yasaklandı mı, neden açılmıyor? Wattpad erişimi engellendi mi? İşte ayrıntılar...

WATTPAD NEDİR?

Wattpad yapabilenlerin makaleler, hikâyeler ve şiirler paylaşabileceği ücretsiz veya ücretli bir okuyucu-yazar topluluğudur. Yazarların keşfedilmemiş ve yayımlanmış çalışmalarını içerir. Kullanıcılar hikâyeye yorum yaparak ve oy vererek katkıda bulunma hakkına sahiptir. 'Keşfet' bölümünden kitabın ismini yazarak okumak mümkündür. Oy verme işlemi, kitap arayüzünde bulunan yıldız simgesi ile yapılır. Websitesi ile bağlantılı ile ilgili gruplara katılma şansları vardır.

Kullanıcıların yarısı Amerika'ya dayalıdır; Wattpad'in en çok kullanıldığı dört ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Filipinler ve Türkiye'dir. Wattpad 2006 yılında, Allen Lau ile Ivan Yuen işbirliğinde kurulmuştur.

2014 yılındaki verilere göre aylık 35 milyon farklı kullanıcı siteyi ziyaret ediyor.

WATTPAD YASAKLANDI MI?

Türkiye'de sıklıkla kullanılan Dijital hikaye platformu Wattpad'in kapatılması gündeme geldi. 2006 yılında kurulan Wattpad 12 Temmuz 2024 tarihli Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime kapatıldı.

Wattpad'e erişim engelli şu şakilde açıklandı:

wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.