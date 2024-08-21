Wilma Elles Türk vatandaşı olmuştu: Yeni adını duyurdu

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki "Caroline" rolüyle hatırlanan ve Türk vatandaşı olan Wilma Elles, yeni ismini sosyal medya hesabından açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:40
Wilma Elles Türk vatandaşı olmuştu: Yeni adını duyurdu
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Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olmuş ve “Aslı” adını almıştı. Türkiye’de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan Alman kökenli oyuncunun artık farklı bir isim kullandığı anlaşıldı.

Katıldığı bir ödül töreni sonrası Elles ailesi ile fotoğraf çektirirken Mücella adını aldığını söyledi. Sosyal medya hesabında kolyesini paylaşan Elles’ın yeni adının “Mücella Wilma” olduğu görüldü. 

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le birlikteydi. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrıldı.

Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne oldu. Çift kızlarına "Manolya Tiara" adını verdi.


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