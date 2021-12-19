Wurzels grubunun davulcusu John Morgan yaşamını yitirdi
Wurzels grubunun davulcusu John Morgan, koronavirüs nedeniyle 80 yaşında yaşamını yitirdi.
Wurzels, son kırk yılını grup için davul çalarak geçiren John 'Morgy' Morgan'ın dün hastanede öldüğünü duyurdu.
I Am A Cider Drinker'ın da aralarında bulunduğu Wurzels'in en uzun süredir hizmet veren üyesi Tommy Banner "Seni bir daha o davulların arkasında göremeyeceğimize inanamayız. Yok edilemez olduğunu düşündük. Seni özleyeceğiz John, seni huysuz yaşlı orospu. Hepimiz şoktayız." dedi.
Haber Global'in aktardığına göre, The Wurzels'in düzenli olarak performans gösterdiği Somerset's Watchet Festivali'nin bir sözcüsü ise “John'u RIP ve gerçekçi bir insan olduğun için teşekkür ederim. Çok özleneceksin." şeklinde konuştu.
The Wurzels'in yöneticisi Sil Willcox şunları söyledi:
"Hepimiz şoktayız, Morgy en kuru mizaha ve en iyi kalbe sahipti ve tüm düşüncelerimiz ailesiyle birlikte."
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