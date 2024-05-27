Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:31

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:31

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. 27 Mayıs akşamı ilk bölümü ekrana gelecek. Yalan dizisinin Duru'su olarak hayranlarıyla buluşacak olan Eylül Tumbar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Yalan dizisinin Duru'su Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında, nereli?

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü bitirdi."Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde canlandırdığı Bambi karakteri ile tanınmaya başladı.

"Kendi Düşen Ağlamaz" dizisindeki rolüyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.

YALAN DİZİSİ DURU KİM?

Fragmanda Aslıhan Güner’in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru’yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya’nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü.