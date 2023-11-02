Yalı Çapkını Latin Amerika'dan iki ödülle döndü

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:53

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:55

İkinci sezonuyla Star TV’de yayınlanan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını, Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen Produ Awards 2023’de En İyi Yabancı Dizi seçilirken, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir de En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

PRODU AWARDS HAKKINDA

Latin Amerika’nın en prestijli ödüllerinden kabul edilen "Produ Awards" ödül töreni bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Jüri oylaması ve ödül töreni, 50 saat süren bir yayın ile gerçekleşti. Tören, Latin Amerika ve İspanya’da ulusal kanallar tarafından da yayınlandı.

Oylamaların finalinde, Yalı Çapkını "En İyi Yabancı Dizi", Mert Ramazan Demir ise "En İyi Yabancı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Taro Emir Tekin, İrem Altuğ, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.