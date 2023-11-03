Yalı Çapkını'na bomba transfer: Yıldız isim kadroda

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:32

Cuma akşamları reytinglerde Kızılcık Şerbeti ile kapışan Yalı Çapkını flaş bir transfer haberiyle gündeme geldi. TRT1'in ilgiyle izlenen yapımı Teşkilat'tan bir oyuncu Yalı Çapkını'nın kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını'nın kadrosuna Teşkilat dizisinde Halit Başkan'ı canlandıran Turgut Tunçalp katıldı.

PELO'NUN DAYISINI CANLANDIRACAK

Teşkilat dizisinden ani bir kararla ayrılan başarılı aktörün ayrılık nedeni günler sonra ortaya çıkmış ve artık farklı roller oynamak ve farklı projelerde yer almak istediği için bu kararı aldığı belirtilmişti.

Yalı Çapkını'ndaki reyting düşüşünün önüne geçmek için Buçe Buse Kahraman'ın canlandırdığı Pelin ve annesi de diziye geri döndürülmüştü.

Turgut Tunçalp'in dizide Pelin'in dayısını canlandıracağı, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getireceği öğrenildi.

Turgut Tunçalp Teşkilat'tan önce Oktay Kaynarca'nın başrol olduğu ve ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine bir mafya olan Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştı.