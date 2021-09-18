Yanlış havalimanına indiği için konserini kaçıran şarkıcı Yaşar İpek, THY'ye isyan etti: 'Allah sizi bildiği gibi yapsın'
Türk Hava Yolları'nın Diyarbakır seferini yapan uçağı rüzgar nedeniyle Şanlıurfa'ya inince konserini kaçıran ünlü şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile isyan etti. İpek, "Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY. Allah sizi bildiği gibi yapsın" dedi.
Türk Hava Yolları'nın 19.00'da İstanbul Havalimanı'ndan
kalkan Diyarbakır uçağı rüzgar nedeniyle havalimanını pas geçerek, Şanlıurfa'ya
indi. Konser vermek için Diyarbakır'a giden ünlü şarkıcı Yaşar İpek, uçağın
Diyarbakır yerine Şanlıurfa'ya inmesine isyan etti.
"DÜNYANIN EN ESKİ UÇAĞIYLA CANIMIZI RİSKE ATTINIZ"
Uçağın içinden çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram
üzerinden paylaşan İpek, "Urfa'ya indirdiler bizi. Diyarbakır'da yaprak
kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz. Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı
riske attın THY" notuyla isyan etti.
"BU UÇAKLARIN NE İŞİ VAR HAVADA"
Bindiği uçağın modelini bilmesi halinde bu uçağa
binmeyeceğini söyleyen İpek, "Bilet alırken uçakların modellerini
yazarsanız, bu uçağa binmezdim mesela. En üst sınıftan bilet sat, comodore
bilgisayar, manuel koltuk ayarlama falan. Türk Hava Yolları yazık, bu uçakların
ne işi var havada?" dedi.
"ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Uçağın içinde bulunan yolcuların pisti pas geçerken çok korktuğunu paylaşan İpek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın. Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa ve Şanlıurfa'ya indirdiler bizi. Diyarbakır'da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa'dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa'dayız Türk Hava Yolları" ifadelerini kullandı.
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