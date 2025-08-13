'Yapamazsınız' diyenleri dinlemeden ektiler: Hasadı başladı! Çölyak hastalarının besin kaynağı!..

Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayın Kastamonu'daki hasadına başlanıldı. Mayıs ayında çiftçiler tarafından, İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturulan karabuğday, biçerdöverlerle hasat ediliyor. İlçede karabuğday eken çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, un haline getirilen karabuğdayın ülke genelindeki çölyak hastalarından büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

'ÇOK GÜZEL VERİM ALDIK'



İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Yasin Ciğerci, karabuğdayı 5-6 yıl önce deneme amacı ile ektiklerini belirterek, "Mayıs ayında toprakla buluşturduğumuz karabuğdayın hasadını yapıyoruz. Biz, karabuğdayı 5-6 yıl önce ilk defa acaba olur mu diye İhsangazi'de bir proje yürüttük. Deneme amaçlı karabuğdayın dikimini yaptık. Bu projeyi de yapmadan önce herkes bizlere yapamazsınız, çünkü karabuğday (greçka) çok farklı, buğday gibi bir ürün değil dediler. Bizlerde acaba denesek olur mu endişesiyle ilk defa 5-6 yıl önce karabuğdayı toprakla buluşturduk ve ektikten sonra da çok güzel verim aldık. Özellikle çölyak hastaları bizleri arıyordu. Karabuğdayı nasıl bulabilirim, nereden bulabilirim diyordu. Bizlerde ilk defa karabuğday tohumunu İhsangazi ilçemizde ektik ve tohumu ektikten sonra da diğer yıllarda da ekimini devam ettirdik. Allah nasip etti greçka karabuğdayının ununu yapıyoruz. Çeşitli ekmeklerini de yapacağız inşallah. Karabuğday, sıfır glüten içeriyor. Yani içerisinde glüten hiç yok. Bu da bizler için çok önem arz ediyor. İnşallah taş değirmenimizde un haline getirerek Türkiye'nin tüm şehirlerine karabuğdayı göndereceğiz" dedi.