Yapay zekayla konuşmak dilimizi değiştiriyor: Uzmanlar dijital iletişim biçimlerine dikkat çekiyor

Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:38

Güncelleme: 01.05.2025 - 16:38

Uzmanlara göre, ChatGPT gibi sistemlerle kurduğumuz dijital iletişim, yalnızca çevrimiçi alışkanlıklarımızı değil, gerçek dünyada nasıl konuştuğumuzu da etkiliyor olabilir. Online dil öğrenme platformu Preply’nin uyarısına göre, “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi temel sosyal normlar, AI ile kurulan hızlı, doğrudan ve bazen kaba komutlarla yer değiştiriyor.

NEZAKET Mİ VERİ İSRAFI MI?

2022 sonlarında kullanımına açılan ChatGPT, o günden bu yana milyonlarca kişinin günlük dijital yardımcısı haline geldi. Son bir ayda “ChatGPT” aramaları %30 artarak 519 milyon aylık aramayla rekor kırdı. Ancak dikkat çekici bir başka artış da “please ChatGPT” aramasında yaşandı %57’lik yükseliş, insanların dijital nezakete olan ilgisini ortaya koydu.

GENÇ NESİLLER YAPAY ZEKA İLE BÜYÜYOR

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, Gen Z’nin %69’u ChatGPT ile konuşurken “lütfen” ve “teşekkürler” ifadelerini kullanıyor. İlk bakışta olumlu gibi görünse de, uzmanlara göre bu alışkanlık kırılgan olabilir. Çünkü AI sistemlerinin duyguları yok ve insanlar, bunun bilincine vardıkça duygusal dil kullanma eğilimi azalabilir.

İLETİŞİM BİÇİMİ DEĞİŞİYOR

Yaklaşık %30’luk kullanıcı kesimi, AI sistemleriyle iletişimde nezaket içermeyen, doğrudan komutlar kullanıyor. Özellikle online ortamda büyüyen genç nesiller için bu durum, yalnızca bireysel değil toplumsal bir dönüşüme işaret ediyor.