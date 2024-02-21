Yaratıcı yeniden kullanım fikirleri: Eski eşyaları yeniden değerlendirmek için 10 yol!

Evde eskisi kadar kullanılmayan ya ada artık işlevini yitirmiş eşyaları farklı alanlarda kullanarak pratik çözümler üretebilirsiniz. İşte eski eşyaları yeniden değerlendirmek için 10 pratik yol!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:30
Yaratıcı yeniden kullanım fikirleri: Eski eşyaları yeniden değerlendirmek için 10 yol!
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Evinizdeki eski eşyaları yeniden değerlendirmek ve onlara yeni kullanımlar bulmak için işte size 10 pratik öneri...

Hediye kartlarını fotoğraf köşeleriyle iliştirin

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Hediyelerinizin daha şık görünmesini istiyorsanız, fotoğraf köşeleriyle hediye etiketlerini iliştirebilirsiniz. 

Makası zımpara kağıdı ile bileyin

Zımpara kağıdı sadece ahşabı düzleştirmek için değil, aynı zamanda makasları keskinleştirmek için de kullanılabilir. 

Saç temizleyicisi olarak karbonat

Günlük saç ürünleri saçlarınızı ağırlaştırıyorsa, haftada bir şampuanınıza bir miktar karbonat ekleyerek ürün birikimini temizleyebilirsiniz.

Fermuar tamircisi olarak mum

İnatçı bir fermuarı düzeltmek için, fermuarın her iki tarafındaki dişlere mum sürebilirsiniz. 

Plastik poşet tutucu olarak kağıt havlu tüpü

Plastik poşetleri düzenli bir şekilde saklamak için karton bir tüp kullanabilir ve çekmecedeki dağınıklığı önleyebilirsiniz.

Rötuş Ütüsü Olarak düzleştirici

Normal bir ütünüz yoksa, düzleştirici kullanabilirsiniz. Özellikle düğme aralarındaki küçük kırışıklıkları düzeltmek için ideal!

Dolap susturucusu olarak şarap mantarları

Şarap mantarlarını dilimleyerek dolap kapaklarına yapıştırabilir ve kapanma sesini azaltabilirsiniz.

Kepçeleri düzenlemek için bant

Maskeleme bandını yapışkan tarafıyla birleştirerek, kaşık gibi nesneleri dengeli bir şekilde tutabilir ve aşırı dolumu önleyebilirsiniz.

Tarif panosu olarak dökme demir tava

Bir dökme demir tavayı mutfak duvarınıza asarak, tarifleri ve önemli hatırlatmaları sergileyebilirsiniz.

Anahtar koruyucular

Köpeğinizin künyesinin şıngırtısından sıkıldıysanız, anahtarları kauçuk anahtar koruyucularla kaplayarak rahatsız edici sesi engelleyebilirsiniz.


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