'Yargı' dizisinde ayrılık: Hüseyin Avni Danyal projeye veda ediyor

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, 'Yargı' dizisinin oyuncu kadrosundan ayrılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:38
'Yargı' dizisinde ayrılık: Hüseyin Avni Danyal projeye veda ediyor
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Kanal D'nin iddialı dizisi "Yargı"da, Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılacağı bildirildi.

Danyal'ın yeni projesi, Kanal D'nin "Taş, Kağıt, Makas" isimli dizisi olacak. MF Yapım tarafından hazırlanan dizi, "Remember: War Of The Son"dan uyarlanacak. Dizide, Hüseyin Avni Danyal "Kadri" karakterini canlandıracak ve başarılı avukat Harun'un (Ozan Güven) akıl hocası olarak yer alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Aytaç Uşun ve Hande Ataizi yer alacak. 


Yargı dizisi Hüseyin Avni Danyal Kaan Urgancıoğlu

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