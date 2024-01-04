'Yargı' dizisinde ayrılık: Hüseyin Avni Danyal projeye veda ediyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:38

Kanal D'nin iddialı dizisi "Yargı"da, Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılacağı bildirildi.

Danyal'ın yeni projesi, Kanal D'nin "Taş, Kağıt, Makas" isimli dizisi olacak. MF Yapım tarafından hazırlanan dizi, "Remember: War Of The Son"dan uyarlanacak. Dizide, Hüseyin Avni Danyal "Kadri" karakterini canlandıracak ve başarılı avukat Harun'un (Ozan Güven) akıl hocası olarak yer alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Aytaç Uşun ve Hande Ataizi yer alacak.

