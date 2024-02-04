Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:06

Güncelleme: 04.02.2024 - 23:06

Ayşegül Cengiz yer aldığı dizilerden Kefaret'te canlandırdığı Münevver karakteri ile kendini tanıtmıştı. Cengiz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide Asiye karakterine hayat veren Ayşegül Cengiz'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...



AYŞEGÜL CENGİZ KİM?

Ayşegül Cengiz 1974'te Alanya’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi, 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu. Tıp eğitimini aldığı dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nda (İTFTT) 6 yıl çalıştı ve çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında Fransız oyuncu ve yönetmen Amedee Bricolo 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nun topluluk ile yaptığı oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı. Topluluğun pek çok projesinde oyuncu olarak yer alan Cengiz, 1999 yılında Soytarılar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti.

Şahika Tekand’ın kurduğu Studio Oyuncuları’nda 2004-2006 yılları arasında oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2006 yılında Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Evridike’nin Çığlılığı’ adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer aldı. 2008 yılında Studio Oyuncuları Genç Projeler kapsamında Beckett’i ‘Not I-Ben Değil’ adlı oyununu yeniden yazarak ‘No I- Hayır Ben’ ismiyle sahneledi.

2012 yılında Şahika Tekand’ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği Beckett’in ‘Play-Oyun’ adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği 'Gergedanlaşma2.014' adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Şahika Tekand'ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği 'Play-Oyun' adlı oyunda 2014 yılında konuk oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro çalışmalarına Studio Oyuncuları’nda devam etmektedir.

AYŞEGÜL CENGİZ HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

Aşk Dersleri - 2016

Gergedanlaşma - 2014

Play - 2012

Hayır Ben - 2008

Evridike'nin Çığlığı - 2006

Klakson Borazanlar ve Bırtlar - 1999

Troya Savaşı Olmayacak - 1998

Kopernikli Yüzbaşı - 1997

Harikalar Tablosu - 1996

Leonce ile Lena - 1995

Ollie'nin Hapishanesi - 1995

Kafkas Tebeşir Dairesi - 1994

AYŞEGÜL CENGİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Firuzan

Merhamet - Kara Hatice

Aşkın Kanunu - Sosyal Hizmetler Uzmanı

Analar ve Anneler - Hilmiye

Hayat Sırları - Melek Paşalı

Kefaret - Münevver Demir

Yüz Yıllık Mucize - Sacide

Yargı - Asiye