Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ayşegül Cengiz'in kim olduğu, yer aldığı tiyatro ve diziler yurttaşlar tarafından merak edildi. Yargı dizisinde Asiye karakterine hayat veren Ayşegül Cengiz'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 23:06
Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Abone Ol google-news

Ayşegül Cengiz yer aldığı dizilerden Kefaret'te canlandırdığı Münevver karakteri ile kendini tanıtmıştı. Cengiz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide Asiye karakterine hayat veren Ayşegül Cengiz'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir? Ayşegül Cengiz kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

AYŞEGÜL CENGİZ KİM?

Ayşegül Cengiz 1974'te Alanya’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi, 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu. Tıp eğitimini aldığı dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nda (İTFTT) 6 yıl çalıştı ve çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında Fransız oyuncu ve yönetmen Amedee Bricolo 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nun topluluk ile yaptığı oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı. Topluluğun pek çok projesinde oyuncu olarak yer alan Cengiz, 1999 yılında Soytarılar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti. 

Şahika Tekand’ın kurduğu Studio Oyuncuları’nda 2004-2006 yılları arasında oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2006 yılında Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘Evridike’nin Çığlılığı’ adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer aldı. 2008 yılında Studio Oyuncuları Genç Projeler kapsamında Beckett’i ‘Not I-Ben Değil’ adlı oyununu yeniden yazarak ‘No I- Hayır Ben’ ismiyle sahneledi. 

2012 yılında Şahika Tekand’ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği Beckett’in ‘Play-Oyun’ adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. 2014 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği 'Gergedanlaşma2.014' adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Şahika Tekand'ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği 'Play-Oyun' adlı oyunda 2014 yılında konuk oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro çalışmalarına Studio Oyuncuları’nda devam etmektedir.

AYŞEGÜL CENGİZ HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

Aşk Dersleri - 2016

Gergedanlaşma - 2014 

Play - 2012 

Hayır Ben - 2008

Evridike'nin Çığlığı - 2006 

Klakson Borazanlar ve Bırtlar - 1999 

Troya Savaşı Olmayacak - 1998 

Kopernikli Yüzbaşı - 1997 

Harikalar Tablosu - 1996 

Leonce ile Lena - 1995 

Ollie'nin Hapishanesi - 1995 

Kafkas Tebeşir Dairesi - 1994 

AYŞEGÜL CENGİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Firuzan

Merhamet - Kara Hatice

Aşkın Kanunu - Sosyal Hizmetler Uzmanı

Analar ve Anneler - Hilmiye

Hayat Sırları - Melek Paşalı

Kefaret - Münevver Demir

Yüz Yıllık Mucize - Sacide

Yargı - Asiye


ayşegül cengiz haberleri yargı haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?

Yargı’nın Kubilay Amir’i Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli?
Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yargı dizisinin Fırat'ı Alican Yücesoy kim, kaç yaşında, nereli? Alican Yücesoy hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yargı dizisinde şehitlere ‘saygı duruşu’

Yargı dizisinde şehitlere ‘saygı duruşu’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon