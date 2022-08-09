Yasemin Kay Allen isyan etmişti: Kilyos sahili için harekete geçildi

09 Ağustos 2022 Salı, 16:07

Oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün Kilyos sahilinde yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş yunus gördü. Allen o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyerek paylaşımda bulundu.

SAHİLDE TEMİZLİK YAPILDI

Bugün ise sabah saatlerinde plaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması ile temizlendi.

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İBB ekipleriyle koordineli biçimde Kilyos-Gümüşdere'de yaratılan kirliliği temizlemek üzere bir araya geldik. Çevre bilincine sahip olmayan kişilerce ve gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu durumun tekrarlanmaması için kişilerin ve ilgili bütün kurumların iş birliği yapması ve kontrollerin sağlanması adına çağrımızı yeniliyoruz. Sosyal medyada paylaşarak hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

'BU BİR SKANDALDIR' DEMİŞTİ

Yasemin Kay Allen yaptığı video paylaşımında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.