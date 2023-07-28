Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde boyun tutulmasına dikkat!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:00

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Berrin Akpınar, boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi sonucu genellikle ortaya çıkan boyun tutulması hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle mevsim geçişlerinde cereyanda kalmanın bu rahatsızlığa neden olabileceği konusunda uyaran Dr. Berrin Akpınar, şöyle konuştu:

"Genellikle boynu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir cisim kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebepleri vardır. Ancak özellikle mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Bu sebeple klimanın sebep olabileceği bu rahatsızlığı önleyebilmek için bulunduğunuz ortamın havası birden değil yavaş yavaş soğutulmalı ve özellikle terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı, mümkünse pamuklu bir fular ile boyun korunmalıdır."

"HAFİFE ALMAYIN"

Boyun tutulmamalarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Uzman Doktor Berrin Akpınar, şunları kaydetti:

"Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınmak gerekir. Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikayeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir. Ancak basit nedenler dışında altta yatan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kayması gibi problemler varsa tedavi biraz daha zor olabilir ve zaman alabilir. Bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gereklidir."

"10 ETKİLİ YÖNTEM İLE KORUNUN"

Dr. Akpınar boyun tutulmalarından korunmak için 10 basit ve etkili yöntemi şu sözlerle aktardı:

"Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının, mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Fazla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken telefonu boynunuzla omzunuz arasına sıkıştırmayın. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şart ve koşullarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün ve boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın."

