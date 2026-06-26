Yaz mevsiminde vücut direncini artıran 'yavaş beslenme' dönemi...

Hızlı tempoda ayakta atıştırılan yemekler sindirim sistemini yorarken, yaz aylarında halsizliğe ve ödem artışına sebep oluyor. Gastronomi ve sağlıklı yaşam dünyasında popülerleşen "Yavaş Beslenme" modeli; porsiyonları küçültmekten ziyade, yemeği çok daha uzun çiğnemeyi ve sindirim sistemini yormadan vücut enerjisini korumayı savunuyor.

ÇİĞNEME SÜRESİNİ UZATMAK SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Beynin tokluk sinyalini alması yaklaşık 20 dakika sürer. Lokmaları minimum 15-20 kez çiğnemek, hem besinlerin içindeki vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlar hem de şişkinlik problemini ortadan kaldırır.

YAZ MEYVELERİ VE PROTEİN DENGESİ

Sıcak günlerde ağır karbonhidratlar yerine yaban mersini, ahududu gibi antioksidan deposu orman meyvelerini yulaf veya protein kaynaklarıyla birleştirmek, kan şekerini dengeleyerek gün boyu zinde kalmayı destekliyor. Yemeklerin yanında tüketilen taze nane veya salatalık eklenmiş sular ise vücudun ferahlamasına ve doğal detoks mekanizmasına yardımcı oluyor.