Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz mevsiminde vücut direncini artıran 'yavaş beslenme' dönemi...

Yaz mevsiminde vücut direncini artıran 'yavaş beslenme' dönemi...

26.06.2026 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaz mevsiminde vücut direncini artıran 'yavaş beslenme' dönemi...

"Yavaş Beslenme" modeli ile tüketilen yiyecek miktarını azaltmadan daha uzun süre çiğneyerek metabolizmayı hızlandırmak mümkün. İşte uzmanlara göre sindirim sistemini yormadan vücut enerjisini korumanın sırları...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hızlı tempoda ayakta atıştırılan yemekler sindirim sistemini yorarken, yaz aylarında halsizliğe ve ödem artışına sebep oluyor. Gastronomi ve sağlıklı yaşam dünyasında popülerleşen "Yavaş Beslenme" modeli; porsiyonları küçültmekten ziyade, yemeği çok daha uzun çiğnemeyi ve sindirim sistemini yormadan vücut enerjisini korumayı savunuyor.

Image

ÇİĞNEME SÜRESİNİ UZATMAK SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Beynin tokluk sinyalini alması yaklaşık 20 dakika sürer. Lokmaları minimum 15-20 kez çiğnemek, hem besinlerin içindeki vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlar hem de şişkinlik problemini ortadan kaldırır.

YAZ MEYVELERİ VE PROTEİN DENGESİ

Sıcak günlerde ağır karbonhidratlar yerine yaban mersini, ahududu gibi antioksidan deposu orman meyvelerini yulaf veya protein kaynaklarıyla birleştirmek, kan şekerini dengeleyerek gün boyu zinde kalmayı destekliyor. Yemeklerin yanında tüketilen taze nane veya salatalık eklenmiş sular ise vücudun ferahlamasına ve doğal detoks mekanizmasına yardımcı oluyor.

İlgili Konular: #beslenme #sağlıklı beslenme #Metabolizma

İlgili Haberler

Yaza hafif ve enerjik girmek isteyenlere rehber: Yaz öncesi beslenme için 8 temel ipucu
Yaza hafif ve enerjik girmek isteyenlere rehber: Yaz öncesi beslenme için 8 temel ipucu Yaz ayları yaklaşırken beslenme düzeninde yapılacak küçük değişiklikler, hem daha enerjik hissetmeye hem de vücudu mevsim geçişine hazırlamaya yardımcı olabilir. Peki, yaza hafif ve enerjik girmek için uygulamanız gereken adımlar nelerdir? İşte, yaz öncesi beslenme için 8 temel ipucu...
Diyetisyenden dikkat çeken uyarı: 'Beslenme programı kişiye özel olmalı'
Diyetisyenden dikkat çeken uyarı: 'Beslenme programı kişiye özel olmalı' Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, "Beslenme programları ancak uzman kontrolünde hazırlandığında gerçek bir başarıya ulaşabilir. Bu programların kişiye özel olması gerekir" dedi.
Tuzlu su saç telinin nem dengesini nasıl bozuyor?
Tuzlu su saç telinin nem dengesini nasıl bozuyor? Yazın gelmesi ile birlikte saçın maruz kaldığı tuzlu su, saça gözle görülür bir şekilde zarar verebilir. İşte uzmanlara göre tuzlu suyun zararını minimuma düşürmenin yolları...