'Yemekteyiz' birincisi Rahşan Suluhan'ın oğlu Selahattin Suluhan hayatını kaybetti
Çektiği yemek videolarıyla tanınan ve 'Yemekteyiz' programının birincisi sosyal medya fenomeni Rahşan Suluhan'ın "Yeşil zeytinim" diye seslendiği Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Suluhan, gözyaşları içinde çektiği videoda "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.
Instagram'da "Rahşan'ın mutfağı" isimli 430 bin takipçili bir hesabı bulunan ve katıldığı Yemekteyiz yarışmasında birinci olan Rahşan Suluhan, evlat acısıyla yıkıldı.
Fenomenin "Yeşil zeytinim" diye seslendiği büyük oğlu, feci şekilde can verdi.
KALEDEN 'DÜŞTÜ'
Hemşire Rahşan Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan, iddiaya göre tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DHA'nın haberine göre, olay Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi bölgesinde meydana geldi.
Kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kimliğini belirledikleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FERYADI YÜREK YAKTI
Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.
Rahşan Suluhan'ın oğluyla yaptığı son paylaşıma baş sağlığı yorumları yağdı.
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