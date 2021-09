Yeni Game of Thrones dizisinde '17 ejderha' yer alacak

26 Eylül 2021 Pazar, 11:51

The Stuff Dreams Are Made Of isimli podcast'e katılan ünlü yazar George R. R. Martin, House of the Dragon'a dair konuştu.

Targaryen ailesine odaklanacak diziye dair kendisini heyecanlandıran bir şey olup olmadığı sorulduğunda Martin bu hikayenin kendisinin favorisi olduğunu ve hayata geçirilmesini dört gözle beklediğini ifade etti.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; ünlü yazar özellikle daha fazla sayıda ejderha görmekten heyecan duyduğunu belirtti.

Screen Rant'in aktardığına göre Martin şu ifadeleri kullandı:

“Bunun hep harika bir hikaye olduğunu düşündüm. Sevdiğim bir hikaye, bu nedenle ekranda gerçekleştirilmesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ve tabii ki ejderhaları dört gözle bekliyorum! Açıkçası ejderhalara bayılıyorum. Game of Thrones'da üç tane vardı ama şimdi 17 tane var. Ve umuyorum ki her birinin kendi kişiliği olacak, onları, renkleri ve diğer her şeyi gördüğünüzde anında tanıyacaksınız çünkü ejderhaların kitaplarda kişilikleri var. Gerçekleştiklerini görmek harika olacak. Ve ejderha sürücülerini… Bu çok havalı.”

House of the Dragon, ilk dizide yaşananların 200 yıl öncesini konu alacak ve Targaryen ailesinin iktidardan düşüşünün başlangıcını ekranlara getirecek.

Variety'nin haberine göreyse dizinin kadrosuna Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes'un katıldığı duyuruldu. Öte yandan ilk olarak Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint ve Rhys Ifans'ın kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

House of the Dragon'ın 2022'de yayımlanması planlanıyor.