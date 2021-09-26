Yeni Game of Thrones dizisinde '17 ejderha' yer alacak
Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R. R. Martin merakla beklenen yeni dizide 17 ejderhanın yer aldığını açıkladı. Game of Thrones'da Daenerys Targaryen'in ejderhaları dizinin hayranlarının kalbini kazanmıştı.
The Stuff Dreams Are Made Of isimli podcast'e katılan ünlü
yazar George R. R. Martin, House of the Dragon'a dair konuştu.
Targaryen ailesine
odaklanacak diziye dair kendisini heyecanlandıran bir şey olup olmadığı
sorulduğunda Martin bu hikayenin kendisinin favorisi olduğunu ve hayata
geçirilmesini dört gözle beklediğini ifade etti.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; ünlü yazar
özellikle daha fazla sayıda ejderha görmekten heyecan duyduğunu belirtti.
Screen Rant'in aktardığına göre Martin şu ifadeleri
kullandı:
“Bunun hep harika bir hikaye olduğunu düşündüm. Sevdiğim bir
hikaye, bu nedenle ekranda gerçekleştirilmesini görmek için sabırsızlanıyorum.
Ve tabii ki ejderhaları dört gözle bekliyorum! Açıkçası ejderhalara
bayılıyorum. Game of Thrones'da üç tane vardı ama şimdi 17 tane var. Ve
umuyorum ki her birinin kendi kişiliği olacak, onları, renkleri ve diğer her
şeyi gördüğünüzde anında tanıyacaksınız çünkü ejderhaların kitaplarda
kişilikleri var. Gerçekleştiklerini görmek harika olacak. Ve ejderha
sürücülerini… Bu çok havalı.”
House of the Dragon, ilk dizide yaşananların 200 yıl
öncesini konu alacak ve Targaryen ailesinin iktidardan düşüşünün başlangıcını
ekranlara getirecek.
Variety'nin haberine göreyse dizinin kadrosuna Ryan Corr,
Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill
Paterson ve Gavin Spokes'un katıldığı duyuruldu. Öte yandan ilk olarak Paddy
Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint ve Rhys
Ifans'ın kadroda yer aldığı açıklanmıştı.
House of the Dragon'ın 2022'de yayımlanması planlanıyor.
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