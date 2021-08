Game of Thrones'un Jon Snow'u: Dizi nedeniyle akıl sağlığı problemleri yaşadım

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:11

Dünyaca ünlü oyuncu Kit Harington, Game of Thrones'un (GOT) bitmesinin ardından akıl sağlığı problemleri yaşadığını ve bunun dizi yüzünden olduğunu söyledi.

Dizide canlandırdığı Jon Snow karakteriyle tanınan Harington, cuma günü yayımlanan röportajında, "Dürüst olmak gerekirse, GOT sırasında ve sonrasında bazı akıl sağlığı problemleri yaşadım" dedi.

Harington şu ifadelere yer verdi:

"Bence bu doğrudan dizinin doğasıyla ve yıllarca yaptığım işle ilgiliydi. GOT'den sonra 'Bir yıl boyunca çalışmak istemiyorum' diye düşünerek bir ara verdim. Gerçekten biraz kendime konsantre olmak istedim. Bunu yaptığım için çok mutluyum."

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre ünlü aktör, Mayıs 2019'da dizinin finali yayımlanmadan önce stres ve alkol sorunları sebebiyle rehabilitasyon merkezine yatmış, bir ay sonra merkezden ayrılmıştı.

George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) serisinden uyarlanan GOT, Nisan 2011'de yayımlanmaya başlamış ve 2019'da sona ermişti. Yapım, büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak adını televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasına yazdırmayı başarmıştı.