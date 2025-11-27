Yeni güne hafif ve rahat uyanmanın etkili yolu: Sabah şişkinliğini yok eden beslenme 8 tüyo

Sabah uyandığınızda göbeğinizin normalden daha şiş görünmesi, rahatsızlık hissi, baskı ve ağırlık… Aslında bu durum birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sindirim problemidir. Peki, yeni güne hafif ve rahat uyanmanın etkili yolları nelerdir? İşte, sabah şişkinliğini yok eden beslenme tüyo...

SABAH ŞİŞKİNLİĞİNİ YOK EDEN BESLENME 8 TÜYO

1. Akşam öğününü hafif seçin

Gece sindirimi yavaşladığı için ağır yemekler sabah uyandığınızda şişkinliğe neden olur.

Öneri:

Yoğurt + yulaf

Sebze çorbası

Izgara sebze veya hafif protein (tavuk/ton balığı) tercih edin.

2. Gaz yapan besinlerden uzak durun

Brokoli, lahana, fasulye, mercimek, kızartmalar ve gazlı içecekler akşam tüketildiğinde sabah şişkinliği artırır.

Alternatifler: Kabak, patates, yoğurt, muz, badem.

3. Gece boyunca sindirimi desteklemek için probiyotik tüketin

Probiyotikler bağırsakları düzenler, gazı azaltır ve sabah düz bir karınla uyanmanızı sağlar.

Tüketim önerisi:

Kefir

Doğal yoğurt

Probiyotik takviyeler (uzman önerisiyle)

4. Sıvı tüketimini artırın

Yetersiz su tüketimi bağırsak hareketlerini yavaşlatır.

Akşam: 1 bardak ılık su

1 bardak ılık su Sabah: 1 bardak limonlu ılık su sindirimi hızlandırır.

5. Tuz miktarını azaltın

Tuz vücudun su tutmasına ve ödem oluşmasına neden olur. Bu da sabah şişkinliğine yol açar.

Öneri:

Akşam yemeklerinde tuz azaltın.

İşlenmiş, paketli gıdalardan kaçının.

6. Lif dengesi kurun

Aşırı lif gaz yapar, yetersiz lif kabızlığa sebep olur.

Denge için tüketin:

Yulaf

Chia tohumu

Muz

Haşlanmış sebzeler

7. Bitki çaylarının gücünden yararlanın

Sindirim sistemini rahatlatan çaylar gece içildiğinde sabah şişkinliğini önler.

En etkililer:

Papatya çayı

Rezene çayı

Nane limon çayı

Zencefil çayı

8. Yemekleri yavaş tüketin