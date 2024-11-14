Yeni James Bond olarak Aaron Taylor-Johnson düşünülüyor: Daniel Craig'in yerine kim geçecek?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 21:25

Güncelleme: 14.11.2024 - 21:25

James Bond 26, serinin yapımcısı Barbara Broccoli'den bir sonraki aktörün koşullarını açıklayan ilgi çekici yeni bir güncelleme aldı. İlk kez 2006 yapımı Casino Royale'de Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, 2021'de No Time To Die ile popüler casus serisine veda etmişti. O zamandan beri yerine resmi olarak bir oyuncu seçilmedi, ancak internet ve sosyal medya, onaylanan James Bond 26'da ikonik İngiliz süper casusunu kimin oynayacağına dair söylentilerle çalkalanıyor.

Broccoli, The Independent'a verdiği son röportajda James Bond 26'nın oyuncu seçim sürecine ilişkin güncel bilgileri paylaşarak izleyicilerin nasıl bir aktörün bu rolü üstlenmesini bekleyebileceklerini ortaya koydu. Raporda, örneğin, aktörün muhtemelen 30'lu yaşlarında bir erkek olacağı belirtiliyor.

Broccoli ve Wilson'dan gelen güncelleme, başta Aaron Taylor-Johnson olmak üzere rol için öne çıkan bazı adayları göz ardı etmiyor. 34 yaşındaki Taylor-Johnson'ın ilk olarak 2023'ün başlarında rol için yarışacağı söylendi, ancak o zamandan beri resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun kendisi geçtiğimiz Ağustos ayında Esquire'a şifreli bir güncelleme sundu: “Bir şey söylemek bana düşmez.”

30'lu yaşlarında olan ya da bir zamanlar potansiyel aday olarak düşünülen diğer oyuncular arasında Regé-Jean Page, Jack Lowden, Richard Madden ve James Norton yer alıyor. Görünüşe göre bu güncelleme, hepsi de 40 yaşın üzerinde olan Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy ve Tom Hiddleston gibi diğer Bond adaylarının yarışmada yer almayabileceği anlamına geliyor.