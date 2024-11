'James Bond'a hayat veren Daniel Craig'den rekor bağış

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:50

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:50

Daniel Craig, 25’inci James Bond filmi No Time to Die ile son kez 007 kodlu ajana hayat vermesinin ardından, yeni projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, Luca Guadagnino imzalı Queer filmindeki rolüyle Oscar yarışında iddialı olan ünlü aktör, bu kez yaptığı bir bağışla gündeme geldi. Craig, tahliye riski altındaki bir yaşam merkezine 50 bin sterlin bağışta bulundu.

Bağış, Brimscombe Mill adlı yaşam merkezine yapıldı. Bu merkezdeki bina satıldıktan sonra, bölgede yaşayanların işlerinin riske girdiği ve insanların tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Craig, insanların evlerinde kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bağışını bu kuruluşa yöneltti. Brimscombe Mill, The Long Table, The Bike Drop, Kids Stuff ve The Home Remedy gibi projelere ev sahipliği yapıyor.

Brimscombe Mill yöneticisi ve The Long Table'ın kurucu ortağı Tom Herbert, ünlü oyuncunun bağışını "inanılmaz bir destek" olarak nitelendirdi. Mart ayına kadar yeni bir yer bulmaları için süre verilen kuruluş, sadece yemek ve aktiviteler sunmakla kalmayıp aynı zamanda bir aidiyet duygusu ve ortak bir amaç da sağlıyor.

JAMES BOND ADAYLARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Öte yandan Daniel Craig’e, "James Bond rolünü kimin oynamasını istersiniz?" sorusu yöneltilmişti. Ünlü oyuncu bu soruya esprili bir şekilde "Umrumda değil" yanıtını verdi. Craig, 2022’de BBC’ye verdiği bir röportajda James Bond’u oynamayı bırakma kararından pişman olmadığını dile getirmişti.

YENİ JAMES BOND KİM OLACAK?

Craig’in ardından ikonik Bond karakterini kimin canlandıracağı merakla bekleniyor. Daha önce de ismi gündeme gelen İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson’a Bond rolünün teklif edildiği bildirildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medyada artan söylentiler, 33 yaşındaki oyuncunun rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte.

Daniel Craig, 16 yıl boyunca beş filmde Bond karakterine hayat verdi. Eğer Taylor-Johnson teklifi kabul ederse, 26. Bond filminde yer alacak. Taylor-Johnson, Numero dergisine verdiği bir röportajda Bond karakterini oynamanın kendisi için "inanılmaz bir iltifat" olduğunu ifade etmişti.