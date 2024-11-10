Daniel Craig beklenen açıklamayı yaptı: Yeni James Bond kim olmalı?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:19

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:19

Daniel Craig, beşinci ve son kez 007 kodlu ajan James Bond’a hayat verdiği No Time to Die filminden sonra farklı projelerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak yönetmen Luca Guadagnino'nun Queer filmiyle gündeme geldi. Variety'ye yeni filmi hakkında konuşan Craig'e "James Bond rolünü kimin canlandırmasını isterdiniz?" sorusu yöneltilince, oyuncu esprili bir dille "Umrumda değil" yanıtını verdi. Craig, daha önce 2022 yılında BBC’ye verdiği röportajda, James Bond’u oynamayı bırakma kararından pişman olmadığını söylemişti.

BOND KİM OLACAK?

Daniel Craig’in ardından James Bond rolünü kimin üstleneceği merakla bekleniyor. Son gelişmelere göre, daha önce de adı gündeme gelen İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson’a Bond rolü için teklif götürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyadaki söylentiler, 33 yaşındaki oyuncunun bu teklifi kabul ettiği yönünde. Taylor-Johnson bu teklifi kabul ederse, serinin 26. filminde Bond karakterini canlandıracak.

Taylor-Johnson, Numero dergisine verdiği röportajda Bond rolüyle ilgili "Bu teklifi inanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum" açıklamasını yapmıştı. Daniel Craig, 16 yıl boyunca beş filmde Bond karakterine hayat vererek ikonik role damgasını vurmuştu.