Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:02

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:02

Resmî adıyla "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak bilinen bu özel hafta, Türkiye'deki tüm okullarda kutlanmaktadır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır.

İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.