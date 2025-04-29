Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 29.04.2025 - 16:46

Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Cevat Kurtuluş’un eşi, kendisi gibi oyuncu olan Meral Kurtuluş’tan acı haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu hayatını kaybetti.

Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Oyuncu Meral Kurtuluş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

1935 yılında Kosova’da dünyaya gelen Meral Kurtuluş, 1950’li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Türk sinemasının sevilen oyuncularından Cevat Kurtuluş ile 1959 yılında evlenen Meral Kurtuluş, sinema kariyerine 1960 yapımı Ayşecik filmiyle adım attı.

Oyunculuk hayatı boyunca yaklaşık 100 filmde rol alan Meral Kurtuluş, Yeşilçam’ın üretken ve sevilen kadın oyuncuları arasında yer aldı.