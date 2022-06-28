Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi: Fatma Girik'in ölümünün ardından böyle seslenmişti...
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesindeki "Fatma'm bekle beni orada geliyorum" sözleri yeniden gündem oldu.
Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkın'ın 24 Ocak'ta vefat eden Fatma Girik'in cenazesinde söylediği "Bekle beni geliyorum" sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"İNANAMIYORUM, BİR DÖNEM BİTTİ"
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Fatma Girik, geçtiğimiz ocak ayında 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik'in ölüm haberini aldıktan sonra programa bağlanan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın... Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu'dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma'm bekle beni orada, geliyorum" demişti.
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